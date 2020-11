Οργή των εκτροφέων βιζόν στη Δανία – Βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους της Κοπεγχάγης

Περισσότερα από 500 τρακτέρ, στα οποία είχαν κρεμάσει σημαίες της Δανίας, διέσχισαν την πρωτεύουσα το Σάββατο, περνώντας μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, προτού συγκεντρωθούν στο λιμάνι, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Farmers protest in Denmark against the government overstepping constitutional constraints regarding COVID policies, including how the rushed termination of mink fur farming was enforced.

A policy projected to cost 6000 jobs and ~1% of GDP in damages.@FatEmperor pic.twitter.com/fdb4VG9YbC

