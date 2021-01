ΟΟΣΑ: Τα lockdown θα παραμείνουν παρά την έλευση του εμβολίου

Τι περιμένουμε το 2021; Περισσότερα lockdown και μέτρα κοινωνική αποστασιοποίησης, παρά την ελπίδα που φέρνουν τα εμβόλια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ανάκαμψη μετά σοβαρών εμποδίων για μεγάλες και μικρές οικονομίες όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, ο οποίος πρόσφατα προειδοποίησε, όπως και η Παγκόσμια Τράπεζα, για μία νέα «χαμένη δεκαετία» με αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρενέργειες στην αγορά εργασίας, όπως αναφέρει το “Money Review”.

Κληθείσα από το BBC να σχολιάσει τις προσδοκίες για ταχεία έξοδο από την κρίση, χάρη στον εμβολιασμό του πληθυσμού, η επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Λόρενς Μπουν, διεμήνυσε: «Πιθανότατα έχουμε μπροστά μας έξι με εννιά ή και δώδεκα μήνες με μέτρα». Όπως είπε θα πρέπει να διατηρηθούν σε ισχύ τόσο τα περιοριστικά μέτρα όσο και η στήριξη των κυβερνήσεων στην οικονομία όσο θα προχωράει η διαδικασία του εμβολιασμού, καθώς μία χαλάρωση και περαιτέρω έξαρση του ιού θα σήμαινε βαθύτερες ακόμη πληγές για την οικονομία. «Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Λέω όμως ότι το είδαμε να λειτουργεί το 2020» επισημαίνει.

Ένα νέο στέλεχος του ιού, πολύ πιο μεταδοτικό, έχει οδηγήσει σε επιστροφή των σκληρών lockdown σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων έχει εκτιναχθεί το τελευταίο διάστημα σε επίπεδα- ρεκόρ. Ελάχιστες είναι οι χώρες- κυρίως στην Ασία- που έχουν θέσει υπό σχετικό έλεγχο την πανδημία. Έτσι έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μία άνιση ανάκαμψη, με την Κίνα να προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 8% το 2021 και άλλες οικονομίες με ρυθμούς μόλις 3% μετά τη βουτιά του 2020.

Η οικονομολόγος του ΟΟΣΑ αναγνώρισε επίσης ότι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο συσσωρεύουν χρέη. Ωστόσο αυτό δεν την ανησυχεί τόσο δεδομένων των άκρως ευνοϊκών συνθηκών δανεισμού. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να δαπανούν για τη στήριξη των κλάδων που δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία- ακόμη και εάν αυτό σημαίνει να υιοθετήσουν μία πιο «χαλαρή» στάση στα δημοσιονομικά.

«Αυτά τα μέτρα στήριξης έχουν πραγματικά νόημα. Είναι προσωρινά, γιατί είναι μία προσωρινή κρίση. Θα έχουμε λοιπόν και προσωρινή αύξηση στο χρέος ως ποσοστού του ΑΕΠ» σημείωσε. Πρόσθεσε δε ότι «από τη στιγμή που θα βγούμε από την κρίση, ο οικονομικός ιστός που θα έχουμε διατηρήσει χάρη σε αυτά τα μέτρα, θα ενισχυθεί». Τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και την εξέλιξη των δημοσιονομικών σε κάθε χώρα. Πρόκειται για μία πολύ διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που υπαγόρευσε ο ΟΟΣΑ στις χώρες όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τότε μετά τα «γενναία» προγράμματα τόνωσης των οικονομιών, η συμβουλή του οργανισμού, όπως και του ΔΝΤ, ήταν αυστηρή λιτότητα.

Η εμπειρία εκείνης της περιόδου, αλλά και τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά της κρίσης, ωστόσο, ωθούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο ΟΟΣΑ καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να επιλέξουν με προσοχή το πού κατευθύνουν τις δαπάνες τους, αφού η πανδημία έχει διευρύνει τις ανισότητες, με τους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζομένους σε κλάδους όπως η εστίαση, ο τουρισμός ή το λιανεμπόριο, αλλά και στην άτυπη εργασία να έχουν δεχθεί σαφώς το ισχυρότερο πλήγμα. Γυναίκες και μετανάστες είναι επίσης μεταξύ των μεγάλων ηττημένων της κρίσης.

Πόσο στοιχίζουν τα lockdown

Ένα καθολικό lockdown θα στοίχιζε στη χώρα μας 150-180 εκατ. ευρώ ημερησίως, όπως ανέφεραν πρόσφατα πηγές του υπουργείου Οικονομικών στην Καθημερινή. Ακόμη και ένα πιο ligth, στοχευμένο lockdown ωστόσο υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλεια της τάξης της 1,5 ποσοστιαίας μονάδας του ΑΠΕ.

Η πίεση στις επιχειρήσεις που μένουν κλειστές είναι δυσβάσταχτη, για αυτό και έχουν παραταθεί τα μέτρα στήριξης. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ/ Ταμείο Εγγυοδοσίας, οι αναστολές πληρωμών και τα προγράμματα επιδότησης των δόσεων δανείων είναι τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας. Παράλληλα έχει απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας των θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε πέντε διαφορετικούς τομείς για να σώσει θέσεις εργασίας. Οι μισές εστιάζουν στη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για να αποφευχθούν οι απολύσεις, και οι υπόλοιπες για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/oosa-ta-lockdown-tha-parameinoun-para-tin-eleysi-tou-emvoliou

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram