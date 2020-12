Οκτώ νεκροί στην Τουρκία από πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας Covid-19(VIDEO)

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19 ιδιωτικού νοσοκομείου, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του κυβερνήτη της νοτιοανατολικής επαρχίας Γκαζιαντέπ της Τουρκίας.

Eight people have been killed after an oxygen machine caused a fire in a private hospital in Turkey’s southeastern Gaziantep province . pic.twitter.com/V6gszpb6m4

— Maldives Voice (@MaldivesVoice4) December 19, 2020