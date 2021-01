Οι οκτώ προβλέψεις της Χίλαρι Κλιντον για την προεδρία Τραμπ (VIDEO)

Στις 20 Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποχωρήσει από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Έπειτα από το χάος που προκάλεσαν οι οπαδοί του στο Καπιτώλιο η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent ένας συγκεκριμένος άνθρωπος μας είχε προειδοποιήσει για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος για τη Χίλαρι Κλίντον η οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 δεν φοβήθηκε να δείξει πόσο απαίσια θα ήταν η προεδρία του. Το δημοσίευμα συγκρίνει όσα είχε πει η Χίλαρι Κλίντον με όσα συνέβησαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια:

1) Ο Τραμπ δεν θα πληρώσει φόρο εισοδήματος

Το 2016 η Κλίντον είκαζε ότι ο Τραμπ είχε αρνηθεί να αποδεσμεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται να πληρώσει κανένα ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος». Τότε ο Τραμπ είχε πει ότι «αυτό με κάνει έξυπνο». Τον Σεπτέμβριο του 2020 οι New York Times με ένα μακροσκελές δημοσίευμα ανέφεραν ότι υπήρχαν πληροφορίες που έλεγαν ότι ο Τραμπ το 2016 και το 2017 πλήρωσε 750 δολάρια σε φόρους. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε πως τα έντεκα από τα 18 προηγούμενα χρόνια δεν είχε πληρώσει καθόλου φόρους.

