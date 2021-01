Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που παράγει εμβόλια για τον κορωνοϊό στην Ινδία(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Serum Institute της Ινδίας, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός.

Σύμφωνα με τους Τimes Οf Ιndia, πέντε σοροί ανασύρθηκαν από το Serum Institute όταν η φωτιά τέθηκε υπο έλεγχο, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο CEO του Ινστιτούτου, Adar Poonawalla.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021