Μείωση 60% της αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη φέτος προβλέπει η IATA(VIDEO)

Η κίνηση των εμπορικών πτήσεων στην Ευρώπη αναμένεται φέτος να είναι μειωμένη κατά περίπου 60% σε σχέση με το 2019, με την ανάκαμψη να εμφανίζεται πολύ αβέβαιη λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις που συνεχίζουν να ισχύουν προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της Covid-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Ενώ η κίνηση στην Ευρώπη ανέκαμψε τους τελευταίους μήνες από το χαμηλό επίπεδό της τον Απρίλιο, «παραμένει πάνω από 50% χαμηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι», όπως ανακοίνωσε η Ένωση, στην οποία μετέχουν 290 αεροπορικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο.

Βραχυπρόθεσμα, η ανάκαμψη στην Ευρώπη παραμένει «πολύ αβέβαιη υπό το φως ενός νέου κύματος της πανδημίας και του ακόμα μεγαλύτερου παγκόσμιου οικονομικού αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει».

Η IATA εκτιμά σε «πάνω από 7 εκατομμύρια» τον αριθμό των θέσεων εργασίας στον αεροπορικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, που βρίσκεται υπό απειλή στην Ευρώπη, μια εκτίμηση που έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά ένα εκατομμύριο σε σχέση με τον Ιούνιο. Στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, η μείωση της κίνησης το 2020 εκτιμάται στο 65% ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία στο 63%. Η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο πλήγμα εκτιμάται ότι θα είναι η Νορβηγία με τη βουτιά να προβλέπεται στο 79%.

Η IATA εκτιμά στα 419 δισεκ. δολάρια τις απώλειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τον κλάδο για το 2020, έναν από αυτούς που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Η Ένωση δεν αναμένει η αεροπορική κίνηση να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 πριν από το 2024.

