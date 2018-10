Κόβει ξανά την ανάσα ο «Γάλλος Spiderman» – Σκαρφάλωσε 230 μέτρα… χωρίς εξοπλισμό. video

Ο «Γάλλος Spiderman», ηλικίας 56 ετών, κατάφερε να σκαρφαλώσει τους 46 ορόφους ενός κτιρίου στο Σίτι του Λονδίνου, ενός εκ των ψηλότερων ουρανοξυστών της πόλης, με αποτέλεσμα να παραλύσει η κυκλοφορία σε ένα τμήμα της οικονομικής συνοικίας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο Ρομπέρ χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να ανέβει με τα γυμνά του χέρια, χωρίς εξοπλισμό, όπως άλλωστε το συνηθίζει, τον πύργο Heron, ύψους 230 μέτρων, υπό το βλέμμα πολλών περίεργων αλλά και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τη γύρω περιοχή.

Amazing video my boyfriend just took of free climber Alain Robert climbing Heron Tower in London with no safety gear #alainrobert #spiderman #HeronTower #freeclimb pic.twitter.com/nCL80mR63U

— Lauren Psyk (@laurenpsyk) 25 Οκτωβρίου 2018