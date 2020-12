Κορωνοϊός-Πώς θα κάνουν Χριστούγεννα οι πόλεις της Ευρώπης

Νέους τρόπους για τον εορτασμό των Χριστουγέννων αναζητούν οι πόλεις της Ευρώπης.

Χριστούγεννα! It’s the most wonderful time of the year που λέει και το εορταστικό άσμα. Εισήλθαμε και επισήμως στην περίοδο αυτή. Η έλευση του Δεκεμβρίου σηματοδοτεί μία άτυπη αντίστροφη μέτρηση. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν μία περίοδο που έχει ταυτιστεί με δώρα, τραγούδια, φωτάκια και ιδιαίτερη κοινωνικότητα.

Η πανδημία έχει, όμως, ανατρέψει ακόμα και αυτό τον κοινό παρονομαστή τουλάχιστον για τη Δύση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τον οδικό χάρτη των Χριστουγέννων. Όλα εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει. Τα μαγαζιά θα ανοίξουν και οι άνθρωποι θα κληθούν να έχουν ναι μεν περιορισμένες, αλλά κοινωνικές επαφές. Το ίδιο δίλημμα –την διατήρηση μίας σχετικής εορταστικής κανονικότητας, αλλά και την προστασία των κοινωνιών από το θανατηφόρο ιό– έχουν κληθεί να απαντήσουν όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η ελληνική.

Στη Βρετανία επιχειρούν την επίτευξη μίας ισορροπίας του τρόμου. Βρετανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι θα χαλαρώσουν οι κανόνες που ισχύουν για τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Σε ό,τι αφορά τα καλέσματα και τα ρεβεγιόν μέχρι τρία μέλη οικογενειών επιτρέπεται να γιορτάσουν μαζί. Αυτό τουλάχιστον συμφώνησαν και ανακοίνωσαν η κυβέρνηση του Λονδίνου και οι πρωθυπουργοί των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

Μπορεί το Παρίσι να φόρεσε τα καλά του, αλλά τα κόκκινα λαμπάκια που φωτίζουν τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ως την Αψίδα του Θριάμβου δεν κρύβουν την ερήμωση που επικρατεί. Οι Παριζιάνοι, αντί να παρακολουθήσουν ως είθισται την φωταγώγηση, έμειναν στο σπίτι τους. Είδαν την τελετή από την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Ο διευθυντής του κεντρικού νοσοκομείου της γαλλικής πρωτεύουσας Ζουλιέν Λανγκλέ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC ότι υπάρχει ο κίνδυνος τα πάρτι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να καταλήξουν σε μια «τεράστια διαγενεακή εστία που θα μπορούσε να αποτελέσει την αιτία ενός πιθανού τρίτου κύματος» της Covid-19.

Το “πράσινο φως” για μερική άρση του lockdown έδωσε και η Άνγκελα Μέρκελ. Μετά από πολυήμερες διαβουλεύσεις οι πρωθυπουργοί των 16 γερμανικών κρατιδίων συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που προβλέπει τη χαλάρωση των περιορισμών για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Από τις 23 Δεκεμβρίου ως την 1η Ιανουαρίου θα επιτρέπονται ιδιωτικές συναθροίσεις μέχρι δέκα άτομα.

Από αυτό τον περιορισμό εξαιρούνται παιδιά ως 14 ετών. Οι πρωθυπουργοί συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν οικειοθελώς πριν τις γιορτές για μερικές ημέρες σε καραντίνα. Τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς θα επιτρέπονται μεν πυροτεχνήματα, αλλά όχι σε πολυσύχναστες πλατείες και σε κεντρικούς δρόμους. Άγνωστο ακόμα παραμένει πώς θα πραγματοποιηθούν οι λειτουργείες, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός.

Εδώ και καιρό ο Ιταλός πρωθυπουργός προειδοποιεί τους συμπατριώτες του να αλλάξουν τις εορταστικές συνήθειές τους για φέτος. Εξάλλου, η χώρα μαστίζεται από την πανδημία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 16.377 κρούσματα και 672 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 130.524 διαγνωστικά τεστ με το 12,5% να είναι θετικά. Η κυρίαρχη απαίτηση, όμως, είναι να ανοίξουν τις πύλες τους τα χιονοδρομικά κέντρα και για όποιον διανυκτερεύει στις περιοχές κοντά στις πίστες του σκι να επιτραπεί η λειτουργία των εστιατορίων και το βράδυ και να μην τεθούν περιορισμοί στην τέλεση των λειτουργιών την περίοδο των Χριστουγέννων. Μέχρι στιγμής, κυβέρνηση και ιατρική κοινότητα αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα αυτά τα αιτήματα.

Η απερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μην έχει θέσει ακόμα πλαίσιο για τους εορτασμούς, αλλά έχει θέσει όριο για την χορήγηση των δύο πρώτων εμβολίων κατά του κορωνοϊού πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αλεξ Αζαρ μετά την ανακοίνωση της Moderna Inc ότι καταθέτει σήμερα αίτηση έγκρισης στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.