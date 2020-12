Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Κροατία(VIDEO)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Έναν τουλάχιστον νεκρό, τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, άφησε πίσω του ο νέος ισχυρός σεισμός.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πετρίνια, της κωμόπολης που βρίσκεται στο επίκεντρο του σεισμού, ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

Spinechilling moment of earthquake during live tv in Croatia pic.twitter.com/3TqrJ1we7v — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 29, 2020

Η μισή πόλη κατεδαφίστηκε, πρόσθεσε συντετριμμένος ο δήμαρχος, μεταδίδει o κροατικός τηλεοπτικός σταθμός Ν1.