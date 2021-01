Η κυβέρνηση Μπάιντεν αναστέλλει τις απελάσεις ορισμένων παράτυπων μεταναστών(VIDEO)

Η νέα κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν θα αναστείλει τις απελάσεις ορισμένων κατηγοριών παράτυπων μεταναστών για εκατό ημέρες, προκειμένου να εξασφαλίσει πως θα υπάρξει «δίκαιη και αποτελεσματική» εφαρμογή της νομοθεσίας για το ζήτημα, ενώ συναφώς θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων με το Μεξικό και στην αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, αναφέρει υπόμνημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας που συντάχθηκε χθες βράδυ.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα κήρυσσε μορατόριο των απελάσεων.

Ωστόσο ο νέος πρόεδρος δεν έχει κάνει ακόμη σαφή τα σχέδιά του για τη διαταγή που είχε εκδοθεί από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) τον Μάρτιο του 2020, που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να απελαύνουν πρακτικά σχεδόν όλους τους μετανάστες που περνούν παράτυπα τα σύνορα.

