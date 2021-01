Η αρχαιότερη σπηλαιογραφία ζώου στον κόσμο είναι 45.500 ετών

Ανακαλύφθηκε στην Ινδονησία Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/anakalyfthike-indonisia-i-arxaioteri-spilaiografia-zoou-ston-kosmo45500-eton Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram