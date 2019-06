Η απάντηση του Νεϊμάρ στην εις βάρος του καταγγελία για βιασμό(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Νεαρή Βραζιλιάνα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές του Σάντο Αμάρον ότι ο Νεϊμάρ της επιτέθηκε και τη βίασε, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η νεαρή γυναίκα, που διατηρεί την ανωνυμία της, κατέθεσε πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά στις 15 Μαΐου στο Παρίσι, σε ένα ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της γνωρίστηκαν μέσω Instagram, όπως αναφέρει το BBC και φλέρταρε με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος της πρόσφερε ένα αεροπορικό εισιτήριο για τη γαλλική πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθούν. Γύρω στις 8 το βράδυ, συνεχίζει η καταγγελία, οι δυο τους συναντήθηκαν και φλέρταραν.

Breaking | Globo in Brazil reporting that Neymar has been accused of raping a woman in Paris on May 15th at 20:20 local time & that an investigation by Brazilian authorities is underway. Accuser, whose identity is being protected, filed the legal action in São Paulo.

— Get French Football News (@GFFN) 1 Ιουνίου 2019