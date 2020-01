Η αγανάκτηση του Πάπα όταν μία πιστή του τράβηξε το χέρι (VIDEO)

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του Πάπα στου πιστούς, μία γυναίκα τράβηξε προς το μέρος της το χέρι του Ποντίφικα και ο ίδιος αντέδρασε χτυπώντας την ελαφρά, φανερά εκνευρισμένος.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε το γεγονός, ο Πάπας ξαφνιάστηκε από την κίνηση της γυναίκας, ενώ, επίσης, της έκανε παρατήρηση για αυτή της την πράξη.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu

— Reuters (@Reuters) January 1, 2020