Η Άγκυρα τα βάζει τώρα και με το Όσλο(ΦΩΤΟ)

Επίθεση στον δήμο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, του Όσλο, εξαπολύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή μία ζωγραφιά σε δημόσιο κτήριο της πόλης σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών.

Όλα ξεκίνησαν από την επιλογή του δήμου να κοσμήσει έναν τοίχο κτηρίου που ανήκει σε αυτόν, με έναν πίνακα που απεικονίζει γυναίκες πολεμίστριες από το Κουρδιστάν με την επιγραφή «Μία κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να είναι ελεύθερη χωρίς την απελευθέρωση των γυναικών», η οποία αποδίδεται στον φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Το έργο είναι δημιούργημα της καλλιτέχνιδας Gelawesh Waledkhani η οποία κατάγεται από το ιρακινό Κουρδιστάν.

Η εικόνα έκανε τον γύρο των social media με αποτέλεσμα τελικώς να παρέμβει η Τουρκία η οποία εκφράζει την αντίθεσή της με την επιλογή του Δήμου του Όσλο. Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταφέρεται κατά του Δήμου με ένα κείμενο που προσπαθεί να καταδείξει τον ρόλο του ΡΚΚ το οποίο η γείτονα έχει χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕξ κάνει λόγο προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας και για συνεχιζόμενη παρόμοια στάση του δήμου του Όσλο παρά τα διαβήματά του και συνεχίζει λέγοντας πως το ΡΚΚ έχει αφαιρέσει την ζωή περισσοτέρων από 40.000 ανθρώπων.

Παράλληλα η Άγκυρα αναφέρεται και στο PYD / YPG, παρακλάδι του ΡΚΚ το οποίο δραστηριοποιείται στην Συρία και στο οποίο αποδίδει κακομεταχείρηση των γυναικών, ενώ ζητά να σταματήσει η συγκεκριμένη δράση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

Ένας πίνακας που υποτίθεται ότι σχετίζεται με τα «δικαιώματα των γυναικών» αλλά χρησιμεύει ως προπαγάνδα της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK / PYD / YPG επιτρέπεται να προβληθεί σε δημόσιο ανοιχτό χώρο ως μέρος μιας δραστηριότητας που χρηματοδοτείται από τον Δήμο του Όσλο.

Το ότι ο Δήμος του Όσλο επιμένει να διατηρεί στάση υπέρ της τρομοκρατίας παρά τα διπλωματικά μας διαβήματα είναι παραδειγματικό.

Ωστόσο, οι γυναίκες είναι μεταξύ εκείνων που υπέφεραν περισσότερο από τα βάσανα που προκλήθηκαν από το PKK, το οποίο είναι μια αιματηρή τρομοκρατική οργάνωση που έχει σκοτώσει περισσότερες από 40.000 ζωές. Το γεγονός ότι το PKK / YPG είναι μια τρομοκρατική και εγκληματική οργάνωση που έχει διαπράξει πολλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών, αντικατοπτρίζεται στις εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κραυγές των μητέρων στο Ντιγιάρμπακιρ, των οποίων τα παιδιά απήχθησαν βίαια και κρατήθηκαν από το PKK, αποτελούν ένα παράδειγμα από αυτή την άποψη. Το PYD / YPG, το οποίο είναι παρακλάδι του PKK στη Συρία, είναι ένας από τους κορυφαίους παράγοντες όσον αφορά την κακοποίηση γυναικών.

Αυτή η τρομοκρατική προπαγάνδα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους ανέχονται την τρομοκρατία ότι και αυτοί θα μπορούσαν να πληγούν μια μέρα από αυτή τη μάστιγα.

Press Release Regarding the Painting Displayed in Public Open Space in Oslo, Whereby Making PKK Propaganda https://t.co/IZ4YauqHC5 pic.twitter.com/ImyeLJW4cW

Η Eivor Evenrud, επικεφαλής του συμβουλίου πολιτιστικών υποθέσεων της πόλης του Όσλο, απάντησε στο τουρκικό ΥΠΕΞ μέσω Twitter υπερασπιζόμενη την επιλογή του Δήμου λέγοντας ότι ο πίνακας δεν θα αφαιρεθεί. «Γεια σου Τουρκία! Στη Νορβηγία πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου και της δημοκρατίας. Οι πολιτικοί δεν μπορούν -και δεν θα- αλλάξουν ή αφαιρέσουν έναν πίνακα. Παρακολουθήστε και μάθετε», είπε.

Hello Turkey!

In Norway we believe in the freedom of speech and democracy. Politicians can not- and will not- change or remove a painting. Watch and learn.

Greetings from the standing commitee for cultural affairs, Oslo, Norway. https://t.co/bWCpCdOa87

— Eivor Evenrud (@EivorEvenrud) January 15, 2021