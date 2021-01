ΗΠΑ : Ο κοροναϊός μείωσε το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ τουλάχιστον κατά ένα έτος

Η πανδημία COVID-19 μείωσε σημαντικά το προσδόκιμο ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στη μαύρη και στην ισπανική φυλή, σύμφωνα με νέα μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Πρύτανης ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, συνοψίζοντας τα δεδομένα επισημαίνουν ότι αφορμή για τη συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2020 καταγράφηκαν περισσότεροι από 336.000 θάνατοι λόγω COVID-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τους Αμερικανούς θα είναι 77,48 χρόνια, δηλαδή μειωμένο κατά 1,13 χρόνια συγκριτικά με πριν την πανδημία.

Η μεγαλύτερη μείωση τα τελευταία 40 χρόνια

Αποτελεί μάλιστα τη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί στο προσδόκιμο ζωής, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, και είναι το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από το 2003.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει η συγκεκριμένη μελέτη είναι οι φυλετικές διαφορές ως προς το εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής, το οποίο αντικατοπτρίζει το μεγάλο πλήγμα της πανδημίας σε φυλετικές και εθνικές μειονότητες.

Η μελέτη προβλέπει μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 0,68 έτη για τους λευκούς Αμερικανούς στα 77,84 χρόνια.

Τι γίνεται με την μαύρη και ισπανική φυλή

Ωστόσο, προβλέπεται μείωση 2,1 ετών για τα άτομα που ανήκουν στη μαύρη φυλή στα 72,78 χρόνια, καθώς και μείωση κατά 3,05 έτη για τα άτομα που ανήκουν στην ισπανική φυλή στα 78,77 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι παρατηρείται δυσανάλογος αριθμός θανάτων σε νεαρότερες ηλικίες σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες συγκριτικά με τα άτομα που ανήκουν στη λευκή φυλή.

Η δυσανάλογη επίδραση της πανδημίας COVID-19 στο προσδόκιμο ζωής των ατόμων που ανήκουν στη μαύρη και στη λατινική φυλή πιθανότατα έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη έκθεσή τους στο χώρο εργασίας τους ή με τις εκτεταμένες οικογενειακές επαφές και το βαθμό τήρησης των μέτρων σωματικής απομάκρυνσης, σε συνδυασμό με τη φτωχότερη υγειονομική περίθαλψη.

Περισσότερες λοιμώξεις κοροναϊού

Συνολικά, αυτά οδηγούν σε περισσότερες λοιμώξεις COVID-19 με χειρότερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των Αμερικανών που ανήκουν στη λευκή φυλή και των Αμερικανών που ανήκουν στη μαύρη φυλή θα διευρυνθεί από 3,6 χρόνια σε περισσότερα από 5 χρόνια.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης σημειώνουν αφενός το σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο προσδόκιμο ζωής των Αμερικανών και αφετέρου αναδεικνύουν την ιδιαίτερη επιβάρυνση συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων, το οποίο σημειώνει την ανάγκη εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων από την Πολιτεία για τη μείωση της έκθεσης στον ιό SARS-CoV-2.

Πηγή: ΑΜΠΕ