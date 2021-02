Ερντογάν κατά ομοφυλόφιλων: Εσείς δε θα γίνετε νεολαία ΛΟΑΤΚΙ

Κατά των ομοφυλόφιλων καταφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέδριο της νεολαίας του ΑΚΡ (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Κι όλα αυτά, ενώ ο τούρκο πρόεδρος δηλώνει ότι θέλει ριζικές αλλαγές στο σύνταγμα και να προσεγγίσει τη Δύση.

«Εσείς δε θα γίνετε νεολαία ΛΟΑΤΚΙ, αλλά είστε μια νεολαία αυτού του ιστορικού λαού και θα σας οδηγήσουμε έτσι στο μέλλον» ανέφερε ο Ερντογάν, ενώ ο πρόεδρος της νεολαίας των Αδάνων έκλαιγε ακούγοντας τον δίπλα στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Εσείς είστε η νεολαία που είστε στα πληκτρολόγια των υπολογιστών δεν είστε νεολαία των ΛΟΑΤΚΙ» επέμεινε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε στις 30 Ιανουαρίου σε tweet του ότι συνελήφθησαν «τέσσερις ΛΟΑΤΚΙ διεστραμμένοι», σχόλιο που προκάλεσε οργή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: https://www.skai.gr/index.php/news/world/erntogan-kata-omofylofilon-eseis-de-tha-ginete-neolaia-loatki

