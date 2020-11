Ερευνα από το Βατικανό για το like του Πάπα σε ημίγυμνη φωτό Βραζιλιάνας(ΦΩΤΟ)

Εικασίες πως από το τμήμα επικοινωνιών πατήθηκε κατά λάθος το κουμπί του like

Σάλο προκάλεσε στο Βατικανό το like που έβαλε ο επίσημος λογαριασμός του Πάπα Φραγκίσκου σε μια σέξι φωτογραφία μοντέλου από τη Βραζιλία.

Η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι ερευνά την υπόθεση, εν μέσω εικασιών ότι κάποιος από το τμήμα επικοινωνιών και δημοσίων σχέσεων πάτησε κατά λάθος το κουμπί του like την ώρα που σέρφαρε στις γαργαλιστικές φωτογραφίες της Νατάλια Γκαριμπότο. Στην επίμαχη φωτό η 27χρονη χυμώδης Βραζιλιάνα ποζάρει ως σέξι μαθήτρια με λευκό πουκάμισο, μια αποκαλυπτική καρό φούστα και ζαρτιέρες.

«Τουλάχιστον θα πάω στον Παράδεισο», σχολίασε το μοντέλο στο Twitter μετά το like από το λογαριασμό του Πάπα Φραγκίσκου στις 13 Νοεμβρίου, που διαγράφηκε ένα 24ωρο αργότερα.



Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι λίαν δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 7,4 εκατ. followers στο Instagram και πάνω από 18 εκατ. ακολούθους στο Twitter, όπου κάνει συχνά αναρτήσεις σε διάφορες γλώσσες, όπως τα Ιταλικά, τα Ισπανικά και τα Αγγλικά, αλλά πιστεύεται ότι σπάνια ασχολείται ο ίδιος προσωπικά, αφού τη δουλειά έχει αναλάβει το τιμ επικοινωνίας της Αγίας Έδρας. Αξιωματούχος του Βατικανού υποστήριξε, πάντως, στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ότι το «αμαρτωλό» like δεν προήλθε από μέλος του τμήματος επικοινωνίας κι ότι ζητήθηκαν λεπτομερείς εξηγήσεις για το συμβάν από το Instagram. Ωστόσο το like απο το λογαριασμό του Ποντίφηκα σίγουρα δεν έβλαψε την 27χρονη Βραζιλιάνα με τους 2,4 ακολούθους στο Instagram, αφού η εταιρεία που διαχειρίζεται το λογαριασμό της έσπευσε να εκμεταλλευτεί το συμβάν ισχυριζόμενη ότι έλαβε «την επίσημη ευλογία του Πάπα».