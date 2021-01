Επανεμφανίστηκε μετά από «απουσία» μηνών ο δισεκατομμυριούχος Τζακ Μα(VIDEO)

Τέλος στις εικασίες και τα σενάρια γύρω από την πολύμηνη «απουσία» του από τη δημόσια ζωή έβαλε ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Τζακ Μα, ο οποίος επανεμφανίστηκε για να συμμετάσχει σε μια διαδικτυακή σύσκεψη την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το CNN και το Time, ο συνιδρυτής της Alibaba και της Ant απευθύνθηκε στη online ομιλία του σε δεκάδες δασκάλους από επαρχίες της Κίνας, στο πλαίσιο ετήσιου event που πραγματοποιείται με στοχο την αναγνώριση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών. Βίντεο με την εμφάνισή του δημοσίευσε ο ιστότοπος Tianmu News, που ανήκει σε θυγατρική εταιρεία της επίσημης εφημερίδας της κυβέρνησης της Τσετσιάνγκ.

#JUSTIN: #JackMa not disappear, here we go: Ma just had a video conference with 100 village teachers on Wednesday morning, saying: after #COVID19, we’ll meet each other again https://t.co/cBm1ryZJQr

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) January 20, 2021