Εντυπωσιακές εικόνες από την τελετή στη Νορμανδία-75η επέτειο της Απόβασης των Συμμάχων

Με τις ομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν και της Τερέζα Μέι – στην τελευταία επίσημη εμφάνισή της στο εξωτερικό καθώς θα παραιτηθεί επισήμως αύριο – ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 75η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, που γίνονται στην ακτή Γκολντ, μια από τις πέντε στις οποίες έγινε η απόβαση των Συμμάχων στις 6 Ιουνίου 1944.

Οι δύο ηγέτες – παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζάστιν Τριντό – αποκάλυψαν τον θεμέλιο λίθο του μνημείου που θα ανεγερθεί μπροστά από τη θάλασσα προς τιμήν των στρατιωτών που έπεσαν υπηρετώντας υπό βρετανική διοίκηση στη διάρκεια της μάχης – είκοσι πέντε χιλιάδες άνδρες, κυρίως Βρετανοί, αποβιβάσθηκαν στην Νορμανδία, σημαίνοντας την αρχή του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές των εκδηλώσεων ήταν η εμφάνιση ενός μοναχικού Σκωτσέζου που έπαιξε στην γκάιντά του ένα πένθιμο εμβατήριο, την ώρα που ξεκινούσε η ιστορική απόβαση πριν 75 χρόνια.

A lone piper began playing at 6.26am this morning on Gold Beach in Normandy. This was the exact moment the first British soldiers landed there 75 years ago on D-Day. #DDay75thAnniversary

Εχθές, ο 97χρονος Αμερικανός βετεράνος Τομ Ράις επανέλαβε το άλμα με αλεξίπτωτο που είχε κάνει στις 6 Ιουνίου 1944, υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Two former paratroopers in their 90s made tandem parachute jumps in France to mark the 75th anniversary of D-Day.

Read more about #DDay75thAnniversary events here:

