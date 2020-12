Ελληνικό όνομα θα δώσει στην κόρη της η Taylor Swift(ΦΩΤΟ)

Μόλις πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του 8ου άλμπουμ της, «Folklore», η Taylor Swift έβγαλε τον 9ο δίσκο της, με τίτλο «Evermore». Και όπως διαδίδουν οι φανς της, αυτή δεν είναι η μοναδική έκπληξη που ετοίμαζε για εμάς μέσα στο 2020 η 31χρονη καλλιτέχνης· τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί φήμη ότι μέσω του «Evermore» και συγκεκριμένα ενός τίτλου τραγουδιού του, αποκάλυψε το όνομα της κόρης της Gigi Hadid και του Zayn Malik. Θυμίζουμε ότι έχει ξανακάνει κάτι αντίστοιχο, με το όνομα της Betty, της κόρης των Blake Lively και Ryan Reynolds.

Αυτή τη φορά η θεωρία των φανς της επικεντρώνεται στη λίστα με τα κομμάτια και του «Folklore» και του «Evermore» σε συνδυασμό με μία πρόσφατη ανάρτηση του μοντέλου στο Instagram. «Αύγουστος, περιμένοντας το κορίτσι μας», γράφει η λεζάντα των φωτογραφιών που πόσταρε η Hadid.

Οι αετομάτηδες φανς παρατήρησαν ότι «August» τιτλοφορείται το 8ο track του «Folklore», τη στιγμή που το 8ο track του «Evermore» λέγεται… Dorothea, δηλαδή Δωροθέα!

Y’all hear me out. My bestfriend just cracked something i guess. “August” is track 8 on folkore and gigi has posted a picture on Instagram captioning “August, waiting for our girl” and the track 8 of evermore is dorothea. SO WHAT IF GIGI’S BABY’S NAME IS DOROTHEA?🤯 pic.twitter.com/M5TXJjqaGV

— swiftietillmylastbreath 🗿🗿🗿 (@august__girl) December 10, 2020