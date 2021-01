Εικόνες καταστροφής στα γραφεία βουλευτών στο Καπιτώλιο(VIDEO)

Εικόνες λεηλασίας και καταστροφών καταγράφονται στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στο οποίο εισέβαλαν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τέσσερις ώρες κράτησε περίπου το πρωτοφανές περιστατικό, ενώ πλέον εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για την ελλιπή αστυνόμευση. Χρειάστηκε να περάσουν τόσες ώρες, ώστε να ενεργοποιηθεί η Εθνοφρουρά και οι μυστικές υπηρεσίες.

Το βίντεο που κυκλοφορεί είναι χαρακτηριστικό. Οι οπαδοί του απερχόμενου προέδρου εισέβαλαν στο εσωτερικό τού ναού της Δημοκρατίας των ΗΠΑ και άφησαν πίσω τους χάος από όπου κι αν πέρασαν.

Βρέθηκαν στα άδεια γραφεία που είχαν εγκαταλείψει έντρομοι οι νομοθέτες αλλά και οι απλοί εργαζόμενοι του Καπιτωλίου, κάθησαν σε αυτά, έβγαλαν φωτογραφίες αλλά και κατέστρεψαν έγγραφα αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα χάους.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX

— Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021