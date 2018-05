Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του στο twitter ότι θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου στην Σιγκαπούρη.

Tο tweet του αμερικανού προέδρου:

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018