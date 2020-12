Δίνει μάχη με τον καρκίνο ο Τζεφ Μπρίτζες(ΦΩΤΟ)

Με ξυρισμένο το κεφάλι, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη ο Τζεφ Μπρίτζες δίνει τη μάχη με τον καρκίνο. Ο 71χρονος Αμερικανός ηθοποιός ανακοίνωσε τον Οκτώβριο φέτος ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου.

Ο Μπρίτζες ξεκίνησε άμεσα θεραπείες και «η πρόγνωση ήταν καλή», όπως δήλωσε ο ίδιος.

Here’s the latest:

• Feeling good

• Shaved my head

• Got a puppy – Monty

• Had a Birthday – 71, man

For more updates, visit: https://t.co/tndalVscvs pic.twitter.com/9ryxhQbPD9

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) December 14, 2020