Γκουτέρες: Ο αντισημιτισμός παραμένει ζωντανός στις μέρες μας(VIDEO)

«Ο καλύτερος φόρος τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος είναι η δημιουργία ενός κόσμου ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας γι’ όλους» τονίζει σε μήνυμά του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Eβραίων και εκατομμυρίων άλλων που δολοφονήθηκαν συστηματικά στο Ολοκαύτωμα από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες. Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι το Ολοκαύτωμα ήταν το αποκορύφωμα δύο χιλιετιών διακρίσεων, επιθέσεων, εκδιώξεων και περιοδικών μαζικών δολοφονιών των Εβραίων και προσθέτει: «Θα έπρεπε να είχε δώσει οριστικό τέλος τον αντισημιτισμό. Αλλά αυτό δεν έγινε». Όπως παρατηρεί, ο αντισημιτισμός παραμένει ζωντανός. «Σήμερα, οι υπέρμαχοι της λευκής υπεροχής και οι νεοναζί αναγεννιούνται, οργανώνονται και στρατολογούν πέρα από τα σύνορα, εντείνοντας τις προσπάθειές τους να αρνηθούν, και να ξαναγράψουν την Ιστορία συμπεριλαμβανομένου του Ολοκαυτώματος» επεξηγεί.

Today we honour the memory of the six million Jews & millions of others who were systematically murdered in the Holocaust.

Our best tribute to Holocaust victims & survivors is to create a world of equality, justice & dignity for all.#HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/a3X6UJQhqs

