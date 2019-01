Γιγαντιαίο σύννεφο σκόνης «καταπίνει» το Ριάντ (VIDEO)

Οι αμμοθύελλες που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους και κάνουν αδύνατη την ορατότητα έστω και στο μισό μέτρο, πλήττουν τη Σαουδική Αραβία.

Σε μια επερχόμενη τέτοια θύελλα, χρήστης των social media κατέγραψε την στιγμή που ο ουρανός πάνω από το Ριάντ σκοτεινιάζει, ενώ ένα τεράστιο σύννεφο άμμου «καταπίνει» γρήγορα την πόλη.

Οι εικόνες είναι επιβλητικές και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Watch as the sky over the Saudi capital Riyadh is slowly consumed by a giant dust cloud.

For more news and video, head here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/6gXUvDXzOe

— Sky News (@SkyNews) January 4, 2019