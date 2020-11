Βραχυκύκλωμα υποψιάζονται οι αρχές της Ινδίας για τη φωτιά σε ΜΕΘ(VIDEO)

Τουλάχιστον πέντε ασθενείς με τη νόσο COVID-19 έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο ομόσπονδο κράτος Γκουτζάρατ της Ινδίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο Shivanand, στην Ρατζκότ, περίπου 237 χιλιόμετρα δυτικά της Γκαντιναγκάρ, της πρωτεύουσας του Γκουτζάρατ.

«Νωρίς σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου αναφοράς για την COVID-19 εδώ, πέντε ασθενείς έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε αξιωματούχος σε ινδικά ΜΜΕ. «Έξι ασθενείς διασώθηκαν, ο ένας εξ αυτών ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», κατά τον αξιωματούχο.

Gujarat: 5 Patients Lost Life As Fire Breaks Out In ICU Of COVID Hospital in Rajkot #Gujarat #COVID19 #Rajkot #NTVNews #NTVTelugu pic.twitter.com/r3laerYEhN

