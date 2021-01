Βρήκε την Πρωτοχρονιά τον σκύλο που είχε χάσει πριν 8 σχεδόν χρόνια

Ωστόσο, όταν πρόκειται για διάστημα οκτώ ετών, τότε είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις.

Ο λόγος για μια γυναίκα που βρήκε ξανά τον σκύλο της μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια και ενώ πια είχε πιστέψει πως δεν πρόκειται να τον ξαναδεί.

Συγκεκριμένα, η Magdalena Klubczuk φοβόταν ότι η Roxy της μπορεί και να είχε πεθάνει αφού εξαφανίστηκε από τον κήπο της την άνοιξη του 2013.

Η 35χρονη, πέρασε εβδομάδες αναζητώντας την 3χρονη Ρόξυ, και ήρθε σε επαφή με πολλούς κτηνιάτρους για να δει αν την είχαν βρει.

Όμως όσο περνούσε ο καιρός και δεν την έβρισκε, άρχισε να πιστεύει πως την έχασε για πάντα.

Όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Dawn Taylor από το «Skylor Animal Rescue», η οποία είπε ότι η Roxy, που πλέον είναι 10 ετών, βρέθηκε να περιπλανιέται στους δρόμους του Buckley, δεν μπορούσε να πιστέψει στ’ αυτιά της.

Η Ρόξυ βρέθηκε περίπου στις 11 το βράδυ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και μεταφέρθηκε στο κέντρο, όπου την μάζεψαν και βρήκαν το μικροτσίπ της, το οποίο είχε τα στοιχεία της τότε ιδιοκτήτριάς της.

