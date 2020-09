Βομβιστική επίθεση με στόχο τον Αφγανό αντιπρόεδρο (ΦΩΤΟ)

Μία βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην άκρη του δρόμου είχε ως στόχο τον αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ.

Η έκρηξη της βόμβας έγινε σήμερα το πρωί, αλλά ο Σάλεχ δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

“Σήμερα, για ακόμη μια φορά, οι εχθροί του Αφγανιστάν προσπάθησαν να πλήξουν τον Σάλεχ, αλλά απέτυχαν να φτάσουν στο διαβολικό σκοπό τους, ενώ ο Σάλεχ διέφυγε από την επίθεση χωρίς να τραυματιστεί,” ανακοίνωσε ο Ραζουάν Μουράντ, εκπρόσωπος του γραφείου του Σάλεχ, σε μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

HAPPENING NOW: Afghanistan’s first vice president Amrullah Saleh escapes an attempted bomb attack in Kabul.

This is the scene of the attack where at least 2 people have been killed pic.twitter.com/0jm8mSDFXN

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 9, 2020