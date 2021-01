Βοήθησαν αστυνομικοί στην εισβολή στο Καπιτωλίο; (VIDEO)

Ευθύνες για την εισβολή των διαδηλωτών-οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο την ώρα της καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων επιρρίπτει ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου.

Ο Τέρανς Γκάινερ (Terrance Gainer) δήλωσε στο CNBC ότι μετά τα όσα έγιναν περιμένει κάποιος να λογοδοτήσει. «Η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στους ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν την πιστοποίηση των προεδρικών εκλογών» ανέφερε .

«Αν ήμουν εγώ υπέυθυνός για την φύλαξη του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ», είπε. «Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα ειδα να συμβένουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας».

Ωστόσο σε ερώτηση που του έγινε από το δημοσιογράφο για το εάν θα πρέπει να απολυθεί ο σημερινός αρχηγός δεν έδωσε σαφής απάντηση, εξηγώντας οτι πρώτα θα πρέπει να μάθουν πως ακριβώς μπήκαν οι διαδηλωτές στο Καπιτώλιο και τέτοιες πληροφορίες για την ώρα δεν είναι γνωστές.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι οι φύλακες του Καπιτωλίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών, ενώ υπάρχουν στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα επιτρέποντας την είσοδο των οπαδών του Τραμπ.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φάνηκαν εξοπλισμένοι, ανέβηκαν στα σκαλιά και το έργο των αστυνομικών αρχών έγινε πιο δύσκολο.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021