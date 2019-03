Βανδαλισμοί σε τεμένη στο Μπέρμιγχαμ

Φθορές σε πέντε τεμένη στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, προκάλεσαν άγνωστοι κατά την διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, όμως έως τώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο.

Τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο δράστης ή οι δράστες στο Μπέρμιγχαμ χρησιμοποίησαν βαριοπούλα για να σπάσουν τζάμια στους χώρους λατρείας. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν τα ευρήματα και παράλληλα μελετάται το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, οι περιπολίες στις συνοικίες του Μπέρμιγχαμ έχουν ενισχυθεί και υπάρχει στενή επικοινωνία ανάμεσα στην Αστυνομία και τα τεμένη της περιοχής.

BREAKING: A fifth mosque has been attacked in Birmingham, after police confirmed four acts of vandalism overnight. Secretary of mosque on Albert Road says he believes windows were smashed in broad daylight this morning. @itvnews pic.twitter.com/mYI3MXgJ9g

— Ben Chapman (@BenChapmanITV) March 21, 2019