Βήμα πίσω από τον Τραμπ για τον στρατό στους δρόμους(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Το πλήθος αγνόησε για ένατη νύχτα την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δεκάδες αμερικανικές πόλεις. Ξεχύθηκε μαζικά στους δρόμους, συνεχίζοντας έτσι τις διαμαρτυρίες για την αναίτια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει την πορεία, παρά την ειρηνική στάση που διατηρήθηκε από τους συμμετέχοντες.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού που θύμισε την πορεία του 1968, τότε που ο Αρχιεπισκόπος Αμερικής Ιάκωβος περπάτησε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους διαδηλωτές. Συμμετείχε και αυτός στην ειρηνική διαδήλωση υποστήριξης των Αφροαμερικανών.

«Ήρθα στο Μπρούκλιν με τον πρόεδρο του Μπρόυκλιν Έρικ Άνταμς και τον πολιτειακό γερουσιαστή Άντριου Γουνάρδης για μια ειρηνική διαμαρτυρία για αλληλεγγύη με τις αδελφές μου και τους αδελφούς μου, για δικαιοσύνη και ισότητα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο ή την εθνοτική καταγωγή τους», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα σόσιαλ μίντια.

I came to Brooklyn with @BPEricAdams and @agounardes for a peaceful protest to stand in solidarity with my fellow sisters and brothers, for justice and equality for every citizen of goodwill, regardless of their race, religion, gender or ethnic origin. pic.twitter.com/ZZvLG2iWkd

Δύο ακόμη τραυματισμοί αστυνομικών στο Μπρούκλιν

Ένας αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και ένας άλλος επίθεση με μαχαίρι στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία, αν και δεν ειναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό αυτό σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς.

Τα ονόματα και η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών δεν έχουν γίνει γνωστά. Και οι δύο τραυματίστηκαν κοντά στις λεωφόρους Τσερτς και Φλάτμπους στο Μπρούκλιν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Kings County. Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη στο σημείο του συμβάντος.

Μάτις: Ο Τραμπ προσπαθεί να διχάσει

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Τζο Ματίς και στρατηγός του Σώματος Πεζοναυτών που είχε παραιτηθεί το 2018 δημοσιοποίησε μια ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος στη ζωή μου που δεν προσπαθεί να ενώσει τον αμερικανικό λαό. Ούτε καν προσποιείται ότι προσπαθεί. Αντ’ αυτού, προσπαθεί να μας διχάσει», ανέφερε.

«Πρόκειται για τον πιο υπερτιμημένο στρατηγό. Η βασική του δύναμη ήταν οι δημόσιες σχέσεις. Πολύ σπάνια έφερνε αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος που τον έδιωξα» απάντησε μεταξύ άλλων ο Τραμπ στον Μάτις.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020