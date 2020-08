Αλεξέι Ναβάλνι: Τι συνέβη τελικά στο αεροδρόμιο στο οποίο ήπιε τσάι; Θρίλερ με νέα βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με την υγεία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος παραμένει σε κώμα σε νοσκομείο της πόλης Ομσκ της Σιβηρίας.

Ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου αρνούνται να επιτρέψουν τη μεταφορά του με αερο-ασθενοφόρο εκτός Ρωσίας, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου του επικριτή του Πούτιν το πρωί της Παρασκευής, αρκετές είναι οι χώρες που εκφράζουν την ανησυχία τους.

«Ανησυχώ πολύ με τις ειδήσεις για δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι, την υγεία του και την άρνηση να του επιτραπεί να μεταφερθεί εκτός Ρωσίας. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι ότι η ασφάλειά του είναι διασφαλισμένη. Η Πολωνία υποστηρίζει τις προσπάθειες να παρασχεθεί στον κ. Ναβάλνι η καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία», έγραψε στο Twitter ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες και τους φόβους για την τύχη του Ναβάλνι επαναλαμβάνοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να τον βοηθήσει.

«Συμμερίζομαι αυτούς τους φόβους και το σοκ που προκάλεσε η δραματική κατάστασή του», δήλωσε ο Μπον στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info ενώ χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη βοήθεια στον Ρώσο πολιτικό σπεριλαμβανομένου του ασύλου, και πως η Γαλλία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις έρευνες για την αιτία της ασθένειάς του.

Εντωμεταξύ στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από όσα συνέβησαν στην καφετέρια του αεροδρομίου του Τομσκ, εκεί όπου ο Ναβάλνι ήπιε το τσάι το οποίο, όπως πολύ υποστηρίζουν ήταν δηλητηριασμένο.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται ο Ναβάλνι να πηγαίνει σε ένα τραπέζι ενώ ο γραμματέας του φέρνει λίγα λεπτά αργότερα ένα ποτήρι με τσάι.

CCTV video shows that #Navalny got his beverage at the airport from his own personal secretary. Navalny sits down at the table and then his assistant brings him the cup. That was the only thing the Russian opposition figure had before the suspected poisoning. pic.twitter.com/ZO6lHuaVYD

— Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) August 20, 2020