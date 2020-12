Ακατάπαυστα χιονίζει για 3η ημέρα στην Ιαπωνία(VIDEO)

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις στην κεντρική Ιαπωνία και στην βόρεια ακτή της χώρας έχουν προκαλέσει τον αποκλεισμό κοινοτήτων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περίπου 10.000 νοικοκυριών, ωθώντας την ιαπωνική κυβέρνηση να συγκαλέσει σήμερα εκτάκτως σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

The season’s most powerful cold air mass is bringing heavy snow to large parts of Japan. Regions along the Sea of Japan coast from the southwest to Hokkaido have experienced record accumulation. pic.twitter.com/GuXX9CyVI3

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 16, 2020