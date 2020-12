Αδειάζει τον Λευκό Οίκο η Μελάνια Τραμπ: Το ποσό που δικαιούται ως πρώην Πρώτη Κυρία

Η Μελάνια Τραμπ μετρά αντίστροφα τις ώρες για να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να δείξει. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, η Μελάνια βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες “αδειάζοντας” τον Λευκό Οίκο.

Το μόνο που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ποια αντικείμενα θα μεταφερθούν στην οικία της οικογένειας στη Νέα Υόρκη, τι θα μεταφερθεί σε αποθήκες και τι θα πάρουν μαζί τους στο Mar-a-Lago της Φλόριντα, όπου σκοπεύει να αποσυρθεί ο Τραμπ μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

“Απλώς, θέλει να πάει σπίτι της”, ανέφερε πριν από λίγες εβδομάδες μια πηγή κοντά στη Μελάνια Τραμπ. Αλλά δεν την ενδιαφέρει μόνο αυτό, αφού η απερχόμενη πρώτη κυρία θέλει να αποκτήσει μια αυτονομία και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ζωής μετά τον Λευκό Οίκο.

Θέλησε να μάθει λοιπόν τι δικαιούται ως πρώην Πρώτη Κυρία.

Το ποσό που δικαιούται ως πρώην Πρώτη Κυρία και ο όρος

Ωστόσο, η απάντηση ήταν μάλλον απογοητευτική, αφού το κονδύλι που προβλέπει ο Λευκός Οίκος για την πρώτη κυρία είναι ένα πενιχρό ποσό της τάξης των 20.000 ανά έτος.

Αλλά έχει και καλύτερο… Το ποσό αυτό μπορεί να το εισπράξει η πρώην πρώτη κυρία μόνον εφόσον… μείνει χήρα.

Αν υπολογίσουμε ότι μόνο οι γόβες της Μελάνια κοστίζουν 600 ευρώ το ζευγάρι, αυτό το ποσό δεν της φτάνει ούτε για τα παπούτσια της χρονιάς.

Ηδη, πάντως, όπως αναφέρουν πηγές από τον Λευκό Οίκο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία απογραφής των προσωπικών αντικειμένων και των επίπλων που ανήκουν στο προεδρικό ζεύγος και τα οποία θα πάρουν μαζί τους.

Στάζει φαρμάκι για την Ιβάνκα Τραμπ

Την ίδια ώρα, μια πρώην έμπιστή της, η Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ ή αλλιώς “Στρατηγός Γουίνστον”, όπως είναι το παρατσούκλι που της έδωσε η μέντοράς της Άννα Γουίντουρ, έχει κάνει νέες αποκαλύψεις για τις πολύ κακές σχέσεις της Μελάνια Τραμπ με την κόρη του συζύγου της Ιβάνκα.

Στο βιβλίο με τίτλο “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady”. Σε αυτό αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σχέσης Μελάνια και Ιβάνκα κατά τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Επιβεβαιώνοντας αυτό που ήδη γνωρίζαμε, ότι δηλαδή οι δύο γυναίκες δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις, αποκαλύπτει ότι η Μελάνια Τραμπ είχε αποκαλέσει την Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ “φίδια”, επειδή ήταν διατεθειμένοι να κάνουν οτιδήποτε για να πάρουν αυτό που θέλουν.