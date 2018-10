Έστειλαν… μηνύματα ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την ψηφοφορία στα Σκόπια.

Μετά από έναν… μαραθώνιο διεργασιών, το κοινοβούλιο στα Σκόπια «πέρασε» τελικά την πρόταση του πρωθυπουργού, Ζόραν Ζάεφ για την Συνταγματική Αναθεώρηση, που αποτελεί και το κλειδί για την Συμφωνία των Πρεσπών.

Η ελληνική κυβέρνηση συνεχάρη τον κ. Ζάεφ, τόσο με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα μέσω Twitter, όσο και με πολλά στελέχη να πράττουν ανάλογα μέσω των social media.

Ωστόσο ενδιαφέρον δεν υπήρχε μόνο σε Ελλάδα και Σκόπια, αλλά και σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Άλλωστε, τα Σκόπια επιδιώκουν την είσοδό τους τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην διατλαντική συμμαχία μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Την έγκριση του Κοινοβουλίου των Σκοπίων στην πΓΔΜ στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καλωσορίζει ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Εξαρτάται από την κυβέρνηση και τους πολιτικούς αρχηγούς να ολοκληρώσουν τις εθνικές διαδικασίες σχετικά με τη συμφωνία για το ονοματολογικό και να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ».

«Μία ψήφος ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά για να καταλάβετε την θέση που σας ανήκει στη διατλαντική μας κοινότητα», αναφέρει από την πλευρά του με ανάρτησή του στο twitter (σ.σ. στην… γλώσσα του Ζάεφ μάλιστα), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, για την έγκριση από το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ της συνταγματικής αναθεώρησης.

Δείτε τις αναρτήσεις για τα Σκόπια

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It’s up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 19, 2018