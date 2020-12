Άγρια κατσάδα Τομ Κρουζ σε εργαζόμενους στα γυρίσματα του «Mission: Impossible»(VIDEO)

Αν εργάζεσαι κοντά στον Τομ Κρουζ και δεν τηρείς σχολιαστικά τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, στην καλύτερη περίπτωση σε περιμένει μια άγρια κατσάδα και στη χειρότερη… η απόλυση.

Ο 58χρονος σταρ καταγράφηκε σε αλλόφρονα κατάσταση να κατσαδιάζει δύο μέλη του συνεργείου γυρισμάτων του «Mission: Impossible 7» επειδή, σύμφωνα με τη Sun, στέκονταν σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον.

Στο ηχητικό που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα, ο διάσημος ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει στους δύο εργαζόμενους του συνεργείου γυρισμάτων, απειλώντας τους ακόμα και με απόλυση αν τους ξαναπετύχει να παραβιάζουν τους αυστηρούς κανόνες που έχουν επιβληθεί στο set.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Χολιγουντιανός σταρ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να επιβληθούν αυστηροί κανόνες στα γυρίσματα της νέας ταινίας του πετυχημένου franchise, που αυτήν την περίοδο λαμβάνουν χώρα στη Βρετανία. Γι’ αυτό και το θέαμα δύο εργαζομένων να παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς τον έβγαλε εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα το έντονο λογύδριο που μπορείτε να ακούσετε στο βίντεο. Τουλάχιστον 50 μέλη του συνεργείου ήταν παρόντα στο οργισμένο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ και παρακολουθούσαν τη σκηνή με ανοιχτό το στόμα.

«Αν σας ξαναδώ να το κάνετε αυτό, θα πάρετε πόδι. Όποιον δω να το κάνει, αυτό ήταν. Μην τολμήσεις να το ξανακάνεις γ@@το!» ακούγεται να λέει ο 58χρονος στο ηχητικό ντοκουμέντο.

«Στο Χόλιγουντ επέστρεψαν στα στούντιο και γυρίζουν ταινίες χάρη σ’ εμάς. Επειδή πιστεύουν σ’ εμάς και σ’ αυτό που κάνουμε. Κάθε βράδυ είμαι στο τηλέφωνο με κάθε κ@λοστούντιο, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγούς. Χρησιμοποιούν το παράδειγμά μας για να κάνουν ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίες, γ@@@ληδες… Δεν ακούω συγγνώμες. Πείτε τις στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή έχει κλείσει ο κλάδος μας. Δεν θα τους δώσουν αυτές φαγητό να φάνε ούτε θα πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους», ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει ο σταρ.

Το ξέσπασμα του ηθοποιού προκάλεσε ποικίλλες αντιδράσεις στο Twitter, με πολλούς χρήστες να του δίνουν συγχαρητήρια, άλλους να τον χαρακτηρίζουν υπερβολικό, και κάποιους να επωφελούνται της ευκαιρίας για… καζούρα.

Όπως υπενθυμίζει η New York Post, τα γυρίσματα του «Mission: Impossible 7» έχουν ήδη υποστεί αρκετές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, καθώς ηθοποιοί και συνεργείο ταξιδεύουν στην Ευρώπη προσπαθώντας να τα ολοκληρώσουν. Τον Οκτώβριο, ο πρωταγωνιστής του φιλμ μαζί με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ ΜακΚουάρι κάθισαν κάτω μαζί και προσπαθησαν να βρουν λύση, λίγες μέρες αφότου μαθεύτηκε ότι 12 άτομα από το σετ της Ιταλίας βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Από τότε που το συνεργείο επέστρεψε στη Βρετανία πριν δύο εβδομάδες, ο Τομ Κρουζ έχει βάλει στόχο να μην υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει αναλάβει τον άτυπο ρόλο… επιτηρητή, και συχνά τριγυρίζει στο set με τη μάσκα του προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται τα μέτρα. «Κάνει καθημερινά γύρους για να βεβαιωθεί ότι όλα λειτουργούν σωστά, ότι ο κόσμος εργάζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια…Όλοι φορούν μάσκες, οπότε σε αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα ήταν απλά ότι στέκονταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον. Δεν είναι ξέρουμε αν αυτά τα άτομα είχαν παραβιάσει ξανά τους κανονισμούς. Μπορεί να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη, όμως ο Τομ έχει τα μάτια του ανοιχτά», λεει πηγή της Sun.

Μάλιστα, όπως έχει μαθευτεί, ο σταρ πλήρωσε 500.000 λίρες από την τσέπη του για να νοικιάσει ένα παλιό κρουαζιερόπλοιο ως τόπο διαμονής των ηθοποιών και του συνεργείου γυρισμάτων, προκειμένου να είναι απολύτως απομονωμένοι και προστατευμένοι.