3 συλληφθέντες της κτηνωδίας του Έσεξ αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση(ΦΩΤΟ)

Μία θεία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες για τους ανιψιούς της που φέρεται να ήταν και οι δύο στο φορτηγό της φρίκης. Οι 33χρονοι Hung Nguyen και Hoang Van Tiepέδωσε φωτογραφίες τους στα social media με την ελπίδα να τους βρει ζωντανούς.

Οικογένειες στο Βιετνάμ ψάχνουν για συγγενείς

Ώρες αγωνίας ζουν οι οικογένειες των μεταναστών από τον Βιετνάμ, που περιμένουν να μάθουν αν οι συγγενείς τους ήταν μεταξύ των 39 ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί σε φορτηγό ψυγείο στο Έσεξ.

Η αστυνομία στο Βιετνάμ πήρε σήμερα δείγματα τριχών και αίματος για να έχει το DNA συγγενών ανθρώπων που εκφράζονται φόβοι ότι είναι μεταξύ των 39 που έχασαν τη ζωή τους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Λονδίνο, δήλωσαν μέλη των οικογενειών τους.

Οι πατέρες των Τζόζεφ Νγκουγιέν Ντινχ Λουόνγκ και Φαμ Θι Τρα Μάι, που οι οικογένειές τους πιστεύουν ότι έχασαν τη ζωή τους στο κοντέινερ του φορτηγού, δήλωσαν ότι τους επισκέφθηκαν χωριστά αστυνομικοί για να πάρουν δείγματα.

«Αστυνομικοί από το υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας ήρθαν για να πάρουν δείγματα DNA, από τα μαλλιά μας και το αίμα μας», δήλωσε στο Ρόιτερ ο Νγκουγιέν Ντινχ Τζία στο Καν Λοκ της επαρχίας Χα Τινχ στο βορειοκεντρικό Βιετνάμ.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο άνδρας που μίσθωσε το «φορτηγό του θανάτου»

Ένας άνδρας που ονομάζεται Ρόναν Χιουζ φέρεται να υπέγραψε τα χαρτιά της μίσθωσης του φορτηγού όπου βρήκαν φριχτό θάνατο 39 μετανάστες, και αυτός να έδωσε το όνομά του στους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου οχήματος. Ένας «κ. Χιουζ» υπέγραψε τα έγγραφα, σύμφωνα με τους Irish Times.

Η συγκεκριμένη εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι το φορτηγό πραγματοποίησε μία στάση νωρίτερα στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι 39 νεκροί μετά την επιστροφή από ταξίδι στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το GPS το ψυγείο κοντέινερ πραγματοποίησε στάση στο Θερόκ στο Έσεξ κάποια στιγμή ανάμεσα στις 17 και 22 Οκτωβρίου, κοντά στη βιομηχανική περιοχή όπου έγινε η μακάβρια ανακάλυψη τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου.

Η διεύθυνση που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο από τον Ρόναν Χιουζ (Ronan Hughes) λέγεται ότι ταυτίζεται με την εταιρεία C Hughes Transport, η οποία έκλεισε το 2017 αλλά μία άλλη εταιρεία ως C Hughes Logistics έχει καταχωρίσει την επαγγελματική της διεύθυνση σε ταχυδρομική θυρίδα σε μία αγροτική περιοχή στα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ένας άνδρας ονόματι Ρόναν Χιουζ μένει κοντά στην περιοχή, ακριβώς μετά τα σύνορα στην Ιρλανδία. Ο ίδιος δεν ήταν διαθέσιμος για δηλώσεις στην Daily Mail αλλά οι δημοσιογράφοι εντόπισαν φορτηγά με την ονομασία C Hughes παρκαρισμένα κοντά στο σπίτι του.

Δεν υπάρχει υπόνοια ότι ο Χιουζ γνώριζε το περιεχόμενο του φορτηγού ή τον προορισμό του, αλλά ήταν αυτός που μίσθωσε το φορτηγό από την εταιρεία Global Trailer Rents με έδρα το Δουβλίνο. Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τους Irish Times, ανέφερε πως δεν είχε καμία επίγνωση ότι το φορτηγό θα χρησιμοποιείτο με αυτόν τον τρόπο.

Στο μεταξύ, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με το φορτηγό της φρίκης και συγκλονίζουν. Το Sky News που επικαλείται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, το συγκεκριμένο φορτηγό ήταν μέρος κομβόι τριών οχημάτων.

Από αυτά τα δύο φέρεται να ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους, ενώ το τρίτο καθυστέρησε. Φέρεται περισσότεροι από 100 μετανάστες να μεταφέρθηκαν στη Βρετανία με τα τρία αυτά φορτηγά.

Επίσης, ο 25χρονος οδηγός Μο Ρόμπινσον τίθεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για 39 ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Κατηγορείται, επίσης, από την αστυνομία για διακίνηση ανθρώπων, συνωμοσία σε διευκόλυνση εισόδου παράνομων μεταναστών και ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα τέσσερα άτομα συνολικά. Εκτός από τους δύο άνδρες, 38 και 48 ετών, και την 38χρονη γυναίκα, που παραμένουν υπό κράτηση, το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, περίπου 20 ετών, στο λιμάνι του Δουβλίνου.

Οι κατηγορίες για τον οδηγό του μοιραίου φορτηγού

Ο οδηγός του φορτηγού, στο κοντέινερ του οποίου βρέθηκαν 39 πτώματα αυτήν την εβδομάδα στο ανατολικό Λονδίνο, κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες από αμέλεια και διακίνηση ανθρώπων, μετέδωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενα τη βρετανική αστυνομία.

Ηλικίας 25 ετών, ο Μόρις Ρόμπινσον, από τη Βόρεια Ιρλανδία, διώκεται για 39 ανθρωποκτονίες από αμέλεια, διακίνηση ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματκές δραστηριότητες, την ώρα που άλλοι 3 άνθρωποι, που έχουν συλληφθεί, παραμένουν υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μία ακόμη σύλληψη στην Ιρλανδία

Η αστυνομία στην Ιρλανδία ανακοίνωση σήμερα πως προχώρησε στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα από τη Βόρεια Ιρλανδία που μπορεί να εμπλέκεται στο φορτηγό του θανάτου στο Έσεξ.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE μετέδωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο λιμάνι του Δουβλίνου σήμερα το πρωί, μετά την άφιξή του με φέριμποτ από τη Γαλλία, κι ότι η αστυνομία θέλει να τον ανακρίνει σχετικά με την πορεία που ακολούθησε το κοντέινερ , όπου βρέθηκαν τα πτώματα 39 ανθρώπων Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τέσσερις ανθρώπους σε σχέση με την υπόθεση του Έσεξ.

Στο μεταξύ η αστυνομία στη Βρετανία ζητά βοήθεια από μέλη βιετναμικής κοινότητας στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό για να αναγνωρίσει τους 39 ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί την Τετάρτη στο πίσω μέρος του φορτηγού που βρέθηκε στο Έσεξ , δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αστυνομικός.

Υπάρχουν άλλα δύο φορτηγά «θανάτου»

Το Sky News κάνει μια συγκλονιστική απόκάλυψη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του το φορτηγό όπου ωρήκαν το θάνατο οι 39 άνθρωποι ήταν μέλος ενός κομβόι και μαζί με τα άλλα δυο φορτηγά μετέφεραν συνολικά περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Οι αρχές στη Μεγάλη Βρετανία οργώνουν τον τόπο προκειμένου να ανακαλύψουν που βρίσκονται τώρα τα άλλα δυο φορτηγά.

Η πλειονότητα των 39 νεκρών ενδέχεται να είναι από το Βιετνάμ

Η πλειονότητα των 39 ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί σε φορτηγό ψυγείο κοντά στο Λονδίνο την Τετάρτη ενδέχεται να είναι Βιετναμέζοι, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της επαρχίας από την οποία πιστεύεται ότι κατάγονται.

Η αστυνομία εντόπισε τα πτώματα –38 ενηλίκων και ενός εφήβου—την Τετάρτη όταν ενημερώθηκε για την παρουσία ενός φορτηγού ψυγείου στη βιομηχανική περιοχή Γκρέις, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο του Λονδίνου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν αρχικά ότι τα θύματα ήταν Κινέζοι, όμως το Πεκίνο επεσήμανε ότι η ταυτότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Κινέζοι και Βιετναμέζοι αξιωματούχοι πλέον συνεργάζονται στενά με τη βρετανική αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν οι πρεσβείες τους.

Ο Καθολικός Ιερέας

Ο πατήρ Άντονι Ντανγκ Χου Ναμ, ένας καθολικός ιερέας στην απομακρυσμένη πόλη Γεν Τανχ στην επαρχία Νγκε Αν του βορειοκεντρικού Βιετνάμ, δήλωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με μέλη των οικογενειών των θυμάτων.

«Όλη η περιοχή είναι βυθισμένη στο πένθος», τόνισε την ώρα που από μεγάφωνα ακούγονταν προσευχές για τους νεκρούς.

«Εξακολουθώ να συγκεντρώνων πληροφορίες για όλες τις οικογένειες των θυμάτων και θα πραγματοποιήσω τελευτή απόψε για να προσευχηθώ για αυτούς», πρόσθεσε ο ιερέας. «Πρόκειται για καταστροφή για την κοινότητά μας».

Ο Ναμ εξήγησε ότι γνώριζε πως συγγενείς των θυμάτων ταξιδεύουν προς τη Βρετανία και δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ ανέφερε σε ανακοίνωσή του σήμερα ότι έχει δώσει εντολή στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο να συνδράμει τη βρετανική αστυνομία στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η Νγκε Αν είναι μία από τις πιο φτωχές επαρχίες του Βιετνάμ, πολλοί κάτοικοι της οποίας πέφτουν θύματα παράνομων διακινητών και καταλήγουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε τον Μάρτιο το Pacific Links Foundationμ, ένας οργανισμός κατά της παράνομης διακίνησης ανθρώπων με έδρα τις ΗΠΑ.

Πολλά από τα θύματα των διακινητών επιθυμούν να φτάσουν στη Βρετανία για να εργαστούν σε ινστιτούτα αισθητικής ή σε αγροκτήματα παράνομης καλλιέργειας κάνναβης με την ελπίδα να κερδίσουν γρήγορα χρήματα.

Πολλοί περνούν από τη Ρωσία ή την Κίνα με πλαστά διαβατήρια, ενώ όλο το ταξίδι ενδέχεται να κοστίσει έως και 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ναμ, άλλοι από τους νεκρούς πιστεύεται ότι κατάγονται από τη γειτονική επαρχία Χα Τινχ, από την οποία τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους 41.790 άνθρωποι μετανάστευσαν αναζητώντας εργασία αλλού, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα από τα θύματα από την Χα Τινχ, η 26χρονη Παμ Τι Τρα, είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα της στο οποίο ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει την ώρα που το φορτηγό ψυγείο βρισκόταν καθ’ οδόν από το Βέλγιο στη Βρετανία.

«Αυτό το κορίτσι που έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει στο φορτηγό; Οι γονείς της δεν μπορούν να αναπνεύσουν εδώ, στο σπίτι τους», είπε ο Ναμ.

Τα ματωμένα αποτυπώματα

Oι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ. Πηγές που επικαλείται η Mirror αναφέρουν ότι βρέθηκαν ματωμένα αποτυπώματα παλάμης στο εσωτερικό της πόρτας του κοντέινερ στοιχείο που υποδηλώνει ότι κάποιοι από τους 39 ανθρώπους προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ανοίξουν την πόρτα ενώ το οξυγόνο τους τελείωνε.

Κάποιοι ήταν γυμνοί ή φορούσαν ελάχιστα ρούχα. «Όταν άνοιξαν τις πόρτες του κοντέινερ οι πρώτοι που βρέθηκαν στο σημείο είδαν ματωμένα αποτυπώματα παλάμης καθώς μάλλον θα προσπαθούσαν απεγνωσμένα να καλέσουν σε βοήθεια» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές στη Mirror.

«Όταν άνοιξαν τις πόρτες του κοντέινερ οι πρώτοι που βρέθηκαν στο σημείο είδαν ματωμένα αποτυπώματα παλάμης καθώς μάλλον θα προσπαθούσαν απεγνωσμένα να καλέσουν σε βοήθεια», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές, προσθέτοντας ότι η εικόνα περιελάμβανε δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.