Στην Πάτρα το 5ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου ΟΗΕ

Στην Πάτρα ανοίγει την Παρασκευή η αυλαία του 5ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), που διοργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.

Θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: Mindful Global Awareness.

Στο 5ο ATSMUN θα λειτουργήσει μια ειδική επιτροπή για μαθητές Γυμνασίου που παίρνουν μέρος για πρώτη φορά σε MUN, καθώς και τρεις νέες επιτροπές: the Historical Security Council (HSC), the International Labour Organisation (ILO) και the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Committee.

Επίσης, ο πολύ γνωστός νομικός Robert Stern θα συντονίσει προσομοιώσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης!



O κ. Stern έρχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στο ATSMUN κάτι το οποίο αποτελεί αφενός ξεχωριστή τιμή για την αρσακειακή οικογένεια και την Ελλάδα αφετέρου αποτελεί μια περίτρανη αναγνώριση της ποιότητας δουλειάς που γίνεται σε αυτό το πεδίο στα σχολεία μας.



Το ATSMUN αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη της Πάτρας και για τα Αρσάκεια Σχολεία. Εκατοντάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συμμετέχουν σε ένα τριήμερο συνέδριο προσομοίωσης των συνεδριάσεων του ΟΗΕ αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες, ευρύνοντας τη σκέψη και τις γνώσεις τους και ασκούμενοι στην ομαδική εργασία ως μέλη επιτροπών, στην ανάληψη ευθύνης και εκπροσώπησης (π.χ. κρατών) και στη δημόσια ρητορική τοποθέτηση, και μάλιστα στην αγγλική γλώσσα!

Να σημειωθεί ως προς το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και αποτελεσμάτων της αγγλικής γλώσσας στα Αρσάκεια Σχολεία ότι κύριο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι κ. Ασπασία Κοντογιάννη, συντονίστρια Αγγλικών των Αρσακείων Σχολείων, η οποία έχει επιλεγεί πρώτη μετά από αξιολόγηση ανάμεσα σε 350 καθηγητές από όλη την Ευρώπη για την τιμητική θέση τού μέλους τού διοικητικού συμβουλίου τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Επίσης, επελέγη ως υπεύθυνη της Εθνικής Αποστολής μαθητών στην 91η Διεθνή Συνδιάσκεψη τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Αμβούργο. Εκεί τα Αρσάκεια Σχολεία συμμετείχαν με 3 μαθητές από τους 6 της Εθνικής Ελλάδος! Τέλος, να σημειωθεί ότι οι δύο Συντονίστριες Αγγλικών, Πρωτοβάθμιας κ. Π. Γεωργακέλλου και Δευτεροβάθμιας κ. Α. Κοντογιάννη, επιβραβεύτηκαν για την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στο Αγγλικό Τμήμα των Αρσακείων με επίσημη πρόσκληση από το τμήμα Cambridge Assessment του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, η οποία στόχευε στην επιβράβευση του αγγλικού τμήματος των Αρσακείων Σχολείων, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών που αφορούν τόσο στη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας των μαθητών μας στις γλωσσικές εξετάσεις, όσο και στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως σημαντικής δεξιότητας για τη ζωή τους.

Η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 π.μ, στο Royal Theater Πάτρας.