σίπρας στο Μέγαρο: «Σηκώσαμε το ιστορικό βάρος για το Σκοπιανό»

Alexis Tsipras ✔@atsipras Η γειτονική χώρα απάλειψε από το Σύνταγμά της κάθε υποψία αλυτρωτισμού και οποιαδήποτε αναφορά σε μειονότητα. Στο νέο της Σύνταγμα δηλώνεται ρητά ότι η ιθαγένεια, όπως θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν καθορίζει, ούτε προκαταλαμβάνει την εθνότητα των πολιτών της.

