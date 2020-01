Να απολύσει ακτιβιστές για το κλίμα απειλεί η Amazon(ΦΩΤΟ)

Το «Amazon Employees for Climate Justice» ανέφερε πως οι εργαζόμενοι απειλήθηκαν με το επιχείρημα ότι παραβίασαν τις πολιτικές της εταιρείας, μετά από εκκλήσεις τους προς την Amazon να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Με ανακοίνωση στο Twitter το τμήμα γνωστοποίησε ότι κάποιοι υπάλληλοι ρωτήθηκαν για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους από μέλη νομικών ομάδων της Amazon που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Στο κείμενο διαβάζουμε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι έλαβαν e-mails που απειλούσαν με λήξη της εργασίας τους, εάν συνέχιζαν να μιλάνε για τις επιχειρήσεις της Amazon.

Από την πλευρά της η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πολιτική της σχετικά με υπαλλήλους που τοποθετούνται δημόσια δεν είναι καινούργια, αφορά όλους τους εργαζόμενούς της που ενδέχεται να λάβουν «ειδοποίηση» από την ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού εάν μάθουμε κάποια πολιτική της δεν ακολουθείται.

THREAD/ Jeff Bezos and Amazon executives are threatening to fire a few members of our group after we spoke up about wanting our company to be a leader in the worldwide effort to avert climate catastrophe.https://t.co/L87gpclEyL

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) 2 Ιανουαρίου 2020