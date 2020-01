Η στιγμή που αμερικανικοί πύραυλοι πλήττουν τον Ιρανό στρατηγό(VIDEO)

Ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που αμερικανικoί πύραυλοι ανατινάζουν το αμάξι του Κασέμ Σουλεϊμανί, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο.

Αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του, το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται ήδη σε πολλά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

#BREAKING: Not only #PMU‘s PR head & 3 senior #Hezbollah/#PMU leaders are dead it is reported that commander of #IRGC Quds Force, Qasem Soleymani is targeted too! 1st video showing wreckage of the cars which were targeted by a #USAF near #Baghdad Intl Airport can be seen here👇 pic.twitter.com/Q53kvqBrEG

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 3 Ιανουαρίου 2020