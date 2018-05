Η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης μήκους 19 χιλιομέτρων (VIDEO&ΦΩΤΟ)

Μετά τα εγκάινια της μεγαλύτερης γέφυρας της Ασίας ήρθε η σειρά της Ευρώπης να κομπάζει για το νέο θαύμα της μηχανικής, καθώς η γέφυρα που πλέον συνδέει την ρωσική επικράτεια με το έδαφος της διαφιλονικούμενης (μεταξύ Ρωσίας κι Ουκρανίας) χερσονήσου της Κριμαίας είναι γεγονός.

Στην τελετή εγκαινίων πριν από μερικές ημέρες, παρευρέθηκε κι ο «οδηγός φορτηγού» Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εκατοντάδες οχήματα και μοτοσυκλετιστές με ρωσικές σημαίες, έδωσαν πανηγυρικό τόνο στην τελετή της μεγαλύτερης γέφυρας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η γέφυρα των 19 χιλιομέτρων αποτελούσε διακαή πόθο του ισχυρού άντρα της Ρωσίας, καθώς με την κατασκευή της επιτυγχάνεται η ολοκληρωτική σύνδεση της χερσονήσου με τα εδάφη της Ρωσίας.

Europe’s longest bridge opens after more than 100 years as an idea pic.twitter.com/NReI5TBM9J

— Ruptly (@Ruptly) 16 Μαΐου 2018