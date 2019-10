Ελεγκτής «πέταξε» από τρένο δύο επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο(VIDEO)

Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου διέταξε την κράτηση ενός ελεγκτή εισιτηρίων, μετά τον θάνατο του ενός από τους δύο πωλητές που έπιασε χωρίς εισιτήριο και τους έδωσε εντολή να πηδήξουν από το τρένο, ενώ η αμαξοστοιχία ήταν εν κινήσει.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας κοντά στην πόλη Τάντα στο Δέλτα του Νείλου, έχει προκαλέσει την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να καταγγέλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές συμπεριφέρονται στους φτωχούς ανθρώπους όπως επίσης και τη χρήση σκληρής, στρατιωτικής πειθαρχίας.

Ο ελεγκτής εισιτηρίων Μάγκντι Ίμπραημ «άνοιξε την πόρτα και τους ζήτησε να τον πληρώσουν ή να του δώσουν τις ταυτότητές τους για να υποβάλει αναφορά (στην αστυνομία) ειδάλλως να κατέβουν από το τρένο» περιέγραψε ο εισαγγελέας σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ.

Οι δύο άνδρες πήδηξαν και ο ένας εκ των δύο, ο Μοχάμεντ Έιντ αποκεφαλίστηκε από τον συρμό, ενώ ο άλλος, ο Άχμεντ Σαμίρ «υπέστη εκδορές και μώλωπες σε πολλά σημεία του σώματός του».

Ο γενικός εισαγγελέας διέταξε την κράτηση του ελεγκτή για τέσσερις ημέρες εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας με την κατηγορία της «διάπραξης ενεργειών που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δύο επιβατών του τρένου και οδήγησαν στον θάνατο ενός εξ αυτών».

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του, ενώ υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τους άνδρες από το να πηδήξουν.

