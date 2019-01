Σεισμός 4.7 Ρίχτερ Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Magnitude mb 4.7 Region IONIAN SEA Date time 2019-01-10 19:30:16.5 UTC Location 37.34 N ; 20.63 E Depth 20 km Distances 281 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 19:30:16.5 2019-01-10

140 km SW of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 19:30:16.5 2019-01-10

55 km SW of Zákynthos, Greece / pop: 11,600 / local time: 19:30:16.5 2019-01-10

46 km SW of Lithakiá, Greece / pop: 1,300 / local time: 19:30:16.5 2019-01-10