Δεν κάνει πίσω ο Ζάκερμπεργκ: Υπεραμύνεται της στάσης του στο θέμα των αναρτήσεων Τραμπ

Ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, είπε σε εργαζομένους την Τρίτη πως εμμένει στην απόφασή του να μην αμφισβητήσει τις εμπρηστικές αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενος να κάνει πίσω μετά από μια σπάνια δημόσια διαμαρτυρία μελών του προσωπικού της εταιρείας.

Ομάδα εργαζομένων στο Facebook- σχεδόν όλοι εργάζονταν από το σπίτι λόγω της πανδημίας- απείχε από τη δουλειά τη Δευτέρα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη στάση του Facebook στο θέμα της ανάρτησης του Τραμπ με τη φράση «όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν οι πυροβολισμοί»- την οποία, από πλευράς του, το Twitter απέκρυψε, συνοδεύοντάς την με υπόδειξη περί «εκθειασμού βίας».

Ο Ζάκερμπεργκ είπε σε εργαζόμενους σε βιντεοκλήση πως το Facebook είχε κάνει ενδελεχή έρευνα και είχε δίκιο που άφησε τις αναρτήσεις ως είχαν, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Ζάκερμπεργκ αναγνωρίζει πως η απόφαση δυσαρέστησε πολλούς εργαζομένους και είπε ότι η εταιρεία εξετάζει «μη δυαδικές» επιλογές πέρα από το να αφήνονται τα posts ή να κατεβαίνουν.

Πέραν των επικρίσεων από εργαζομένους, στελέχη οργανώσεων για τα δικαιώματα των πολιτών που συμμετείχαν σε βιντεοκλήση το βράδυ της Δευτέρας με τον Ζάκερμπεργκ και άλλα κορυφαία στελέχη χαρακτήρισαν την «ουδέτερη» προσέγγιση του ιδρυτή του Facebook ως «ακατανόητη». Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες των The Leadership Conference on Civil and Human Rights, NAACP Legal Defense και Educational Fund and Color of Change υποστήριξαν πως ο Ζάκερμπεργκ «δεν έδειξε να έχει κατανόηση περί της ιστορικής ή σύγχρονης καταστολής ψηφοφόρων, και αρνείται να αναγνωρίσει πώς το Facebook διευκολύνει την έκκληση του Τραμπ για βία εναντίον των διαδηλωτών».

Όπως πρόσθεσαν, «ο Μαρκ θέτει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες φωνές που θα έλεγαν παρόμοια επιβλαβή πράγματα στο Facebook».