Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής

Ο Ομότιμος Καθηγητήςτου Imperial College London & Επίτιμος Καθηγητής του University of Nicosia Ανδρέας Νικολαΐδης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Σταύρος Κάκκος. Θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Δημήτριο Γούμενο και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Ανδρέα Νικολαΐδη με θέμα: «The development of methods that can stratify stroke risk in patients with asymptomatic carotid stenosis».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου έχουν αναρτηθεί στο: https://www.upatras.gr/el/node/8731