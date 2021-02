Lockdown : Στα μαγαζιά με δυο… click – Πώς θα ψωνίζουν οι καταναλωτές

Το lockdown στην Αττική φέρνει και νέες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τα ψώνια μας.

Η πρωτεύουσα «κοκκίνισε» καθώς το επιδημιολογικό φορτίο παρουσίασε δραματική έκρηξη τα τελευταία 24ωρα, φοβίζοντας ειδικούς και κυβέρνηση.

Το click away, ένας όρος που έγινε γνωστός στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των εορτών επέστρεψε στην Αττική και ακόμα εννέα περιοχές, οι οποίες βρίσκονται -πλέον- στο «κόκκινο».

Σε αυτές τις περιοχές πλέον η αγορά παύει να λειτουργεί με πλήρη ελευθερία και με την επιστροφή στη μέθοδο του click away, που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι είναι, στη ζωή μας μπήκε και το click inside, που είναι δηλαδή η αγορά εντός καταστήματος αλλά με προκαθορισμένο ραντεβού.

Αυτή η μέθοδος θα ισχύει στα καταστήματα πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου.

Lockdown και click inside

Σε αντίθεση με το click away, όπου ο πελάτης πρέπει να έχει προπαραγγείλει το προϊόν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και το παραλαμβάνει στον εξωτερικό χώρο του φυσικού καταστήματος ύστερα από ραντεβού, το click inside θα λειτουργεί ως εξής:

Ο καταναλωτής μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού καταστήματος ή εφαρμογής που μπορεί να διαθέτει μια εμπορική επιχείρηση θα κλείνει ραντεβού για να επισκεφθεί το κατάστημα συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και να κάνει τις αγορές του εκεί, δοκιμάζοντας τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση θα ισχύουν περιορισμοί ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται μέσα στο κατάστημα.

Το click away

Σε ο,τι αφορά τη μέθοδο του click away, την οποία μάθαμε κατά την εορταστική περίοδο αυτή θα ισχύσει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταστημάτων του λιανικού εμπορίου. Πρόκειται για τη διαδικασία αγοράς ή παραγγελίας προϊόντος Online ή μέσω τηλεφώνου και την παραλαβή έξω απ’ το κατάστημα με τη δυνατότητα πληρωμής μέσω POS.

Και εδώ η διαδικασία είναι λίγο – πολύ ίδια. Το ραντεβού για την παραλαβή πιστοποιείται είτε ηλεκτρονικά, μέσω email, είτε μέσω sms που θα στείλει η επιχείρηση στον καταναλωτή όπου μαζί με τα στοιχεία της θα δηλώνει και την ημέρα και ώρα του ραντεβού. Οι καταστηματάρχες που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με το κόστος του sms μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή e-καταναλωτής της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης, που είναι δωρεάν.

Η σχετική επιλογή για τα ραντεβού του click away είναι ήδη ενεργοποιημένη και λειτουργική.

Για τη μετακίνηση του ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει sms με τον κωδικό 2 στο 13033 είτε να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.

Όσον αφορά για τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών είναι ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), είναι ένας (1) πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Τέλος, κατά τον χρόνο παραμονής στα ταμεία, οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

Τα οφέλη του click inside

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θέλει να δώσει λύση σε δύο βασικά προβλήματα: πρώτον, να αποφευχθούν ουρές απέξω, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να παρατηρηθεί εάν επαναλειτουργήσουν τα φυσικά καταστήματα με τους αυστηρούς όρους για τον μέγιστο αριθμό ατόμων τα οποία επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα.

Δεύτερον, να λειτουργήσουν περισσότεροι κλάδοι, όπως αυτός της ένδυσης και της υπόδησης, οι οποίοι που έχουν πληγεί περισσότερο από το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να δοκιμάσει ή να δει από κοντά το προϊόν που θέλει να αγοράσει.

Ποια αναλυτικά σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop;

Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις «αγορές εκτός» θα επιτρέπονται οι «αγορές εντός» με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και την δυνατότητα δοκιμής του.

2. Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προïόν θέλει ο πελάτης;

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ότι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως τη παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

3. Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click in shop;

Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

4. Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν;

Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

5. Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά;

Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής εφόσον μπαίνει στο κατάστημα θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

6. Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

• Σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

• Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

7. Θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί;

Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, τη πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

8. Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων;

H διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

9. Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα;

Οχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν την λειτουργία τους στις εκπτώσεις με το click away.

10. Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Το click in shop μπορεί να εφαρμοστεί στα εμπορικά κέντρα μόνο για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείων με τη προϋπόθεση ελέγχου στην είσοδο για το χρόνο παραμονής στο εμπορικό κέντρο.

11. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ναι, σαφέστατα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιταγές, επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ θα επιδοτηθούν και οι πάγιες δαπάνες.