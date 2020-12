H πανδημία «λυγίζει» και την αγορά ακινήτων

Οι επενδυτές του real-estate πρόκειται να ανακαλύψουν -σύντομα- τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην αγορά. Εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων, σύμφωνα με αναλύσεις του Bloomberg, βρίσκονται σε δεινή θέση, έχοντας δώσει εντολές για μείωση των επαγγελματικών χώρων, για επιτάχυνση του κλεισίματος υποκαταστημάτων, την επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων αποθηκών, ακόμη και το κλείσιμο των data centers. Με δείγμα 4767 παγκοσμίως μεταξύ της 21ης Ιουλίου και της 8ης Δεκεμβρίου, το ⅛ των δεδομένων αποδεικνύουν πως τα στελέχη προσπαθούν να μειώσουν τα μεσιτικά τους έξοδα.

Με την πανδημία να έχει καταρρακώσει τις μετοχές που σχετίζονται με το real estate, με τους ιδιοκτήτες να δέχονται τεράστιες πιέσεις για μείωση ενοικίων, οι ζημίες μεταφράζονται και στις επενδύσεις. Σε δείγμα real estate αξίας $10 τρισεκατομμυρίων παγκοσμίως, πολλά συνταξιοδοτικά ταμεία αλλά και ασφαλιστικές βασίζονται στην αγορά ακινήτων για την αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεών τους.

«Αυτό αποτελεί και τη λογική πίσω από την αγορά ακινήτων. Πολλοί ιδιοκτήτες είναι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία χρησιμοποιούν τα ακίνητα ως σταθερό κομμάτι των εσόδων τους. Αυτού του είδους οι ιδιοκτήτες είναι και αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο από την επίδραση της πανδημίας», ανέφερε ο Αντριαν Μπένεντικτ της Fidelity International του Λονδίνου.

Οι επενδυτές βρίσκονται ήδη σε δεινή θέση. Ενας παγκόσμιος δείκτης ακινήτων υποδεικνύει πως οι μετοχές ακινήτων έχουν ήδη επιδείξει μείωση της τάξεως του 10% φέτος τη στιγμή που οι υπόλοιπου είδους μετοχές έχουν επιδείξει αύξηση 13%. Στις ΗΠΑ οι υποθήκες εμπορικών ακινήτων αυξήθηκαν στο 6% το Νοέμβριο, ενά το ποσοστό των risk premiums των securities που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες υποθήκες και έχουν πιστοληπτική βαθμολογία ΒΒΒ, έχουν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους, απειλώντας με νέα κρίση ακινήτων.

Με την παγκόσμια κρίση να επεκτείνεται, και τις επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για μια νέα κανονικότητα, μία ανάλυση του Institute of Directors της Βρετανίας υποδεικνύει πως το 74% των εταιρειών αναμένεται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες τηλεργασίας, με το ήμισυ εξ αυτών να προετοιμάζεται να μειώσει τους εργασιακούς τους χώρους.

Αν και τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έχουν προσφέρει μια κάποια ελπίδα στους επενδυτές παγκοσμίως και έχουν βοηθήσει σε μία ανάκαμψη των μετοχών των ακινήτων, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν για πάντα και οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν μια νέα πραγματικότητα.

«Θα προχωρήσουμε σε ένα νέο υβριδικό εργασιακό μοντέλο για τους εργαζόμενούς μας, μειώνοντας τους εργασιακούς μας χώρους κατά 12%», ανέφερε ο Τζον Κριτζμάχερ, CFO της Wiley & Sons Inc. «Θα μειώσουμε τους χώρους των γραφείων μας κατά 35%, ανέφερε ο Γιαν Γιουτσέλκα, CFO της Komercni Banka As της Πράγας, ενώ άλλες τράπεζες έχουν επηρεαστεί τα μάλα, με τις Tupelo, Ranasant Corp, Amerant Bancorcp Inc., Cembra Money Bank AG και Truist Financial Corp., να μελετούν κλείσιμο υποκαταστημάτων. Ο CFO της Truist Financial, Ντάριλ Μπάιμπλ, ανέφερε πως η τράπεζα μελετά το κλείσιμο 104 υποκαταστημάτων το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, κάτι που θα συνεχιστεί και μέσα στο 2021.

Ο CFO της Heidrick & Struggles International Inc., Mαρκ Χάρις ανέφερε πως «η στρατηγική μας όσον αφορά τα ακίνητα θα ακολουθήσει τη νέα πραγματικότητα, πολλές φορές μειώνοντας τη χρήση ακινήτων κατά 50%».

Δεν είναι μόνο τα γραφεία και οι εργασιακοί χώροι που μειώνονται, όμως. Η S&P Global Inc., σύμφωνα με τον CFO Ιγουτ Στίνμπεργκεν, αναμένεται να περιορίσει και τα data centers της εταιρείας. Προσέθεσε, μάλιστα, πως ο κορωνοϊός «θα αλλάξει από πού και πώς δουλεύουμε για πάντα».

«Εχουμε συστήσει ομάδα που θα αναλύσει μέσα κοστολογικής μείωσης», ανέφερε ο Μάικλ Ρουσώ, CFO της Air Canada. «Εκτός από τις αλλαγές στο στόλο μας, θα προχωρήσουμε σε αλλαγές και στους χώρους συντήρησης των αεροσκαφών, στα ακίνητά μας, στο ΙΤ και σε άλλους τομείς». Ο Ασις Ντικσίτ της Aditya Birla Fashion and Retail ανέφερε πως «Μπορεί να επεκτείνουμε τους τρόπους με τους οποίους μειώνουμε τα κόστη μας».

Η ευρύτητα των αλλαγών αυτών επηρεάζει ακόμη και εταιρείες που -υπό άλλες συνθήκες- δε θα άλλαζαν τίποτα. Η Domtar Corp., η οποία διαχειρίζεται χαρτοβιομηχανίες στις ΗΠΑ, αναμένεται να κλείσει ορισμένες εξ αυτών, ενώ οι Waste Connections Inc., και Brookdale Senior Living Inc., προσπαθούν ήδη να πετύχουν μείωση στα ενοίκιά τους.

Τέλος, με τους εργαζόμενους να αναμένουν μερική επιστροφή στα γραφεία τους το 2021, πολλές εταιρείες, όπως η WPP Plc., αναμένουν «μία νέα πραγματικότητα όπου θα χρειάζεται να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ τηλεργασίας και εργασίας από τα γραφεία», σύμφωνα με τον CFO, Τζον Ρότζερς.