Eurovision 2018: Το Ισραήλ νικητής του διαγωνισμού – Δεν τα κατάφερε η Κύπρος [βίντεο]

Μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ, νικητής της Eurovision 2018 αναδείχθηκε το Ισραήλ με τη Netta. Η Κύπρος με την Ελένη Φουρέιρα πέρασαν στη δεύτερη θέση.

Η Ελένη Φουρέιρα περίπου στις 12: 00 ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και αποθεώθηκε από το στάδιο. Το απόλυτο φαβορί για φέτος τα έδωσε όλα και έβαλε φωτιά στους Ευρωπαίου ερμηνεύοντας το Fuego για την Κύπρο. Για ακόμη μία φορά ήταν εκρηκτική και χάρμα οφθαλμών με το χορευτικό της.

Τα προγνωστικά που υπήρχαν πριν τον τελικό επιβεβαιώθηκαν εν μέρει: Το Ισραήλ κατέκτησε την κορυφή της 63ης Eurovision και είναι η χώρα που θα διοργανώσει τον διαγωνισμό το 2019! Η Eurovision 2018 βρήκε την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα με το Fuego, στην δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αυστρία. Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Γερμανία και η Ιταλία.

Την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές των χωρών:

Αζερμπαϊτζάν 4

Λευκορωσία 12

Ολλανδία 6

Π.Γ.Δ.Μ. 10

Μάλτα 12

Ισπανία 12

Δανία 5

Σουηδία 12

Αλβανία 10

Ιρλανδία 12

Ρουμανία 5

Ισλανδία 2

Μολδαβία 6

Βέλγιο 4

Νορβηγία 5

Ιταλία 3

Εσθονία 8

Αρμενία 7

Βουλγαρία 3

Ελλάδα 12

Μαυροβούνιο 1

Γερμανία 3

Φινλανδία 6

Ρωσία 7

Ελβετία 7

Λιθουανία 1

Σλοβενία 8

Δείτε όλα όσα έγιναν στο Altice Arena:

Ιταλία – Non Mi Avete Fatto Niente – Ermal Meta e Fabrizio Moro

Μετά το φλογερό «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα στη σκηνή οι εκπρόσωποι της Ιταλίας. Οι δημοφιλείς Ιταλοί τραγουδιστές, Ermal Meta και Fabrizio Moro, ερμηνεύουν το «Non Mi Avete Fatto Niente» (Δεν μου κάνατε τίποτα) που περιέχει ένα φορτισμένο πολιτικά μήνυμα, σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τις τρομοκρατικές ενέργειες που έπληξαν την Ευρώπη.

Κύπρος – Fuego – Ελένη Φουρέιρα

Και τώρα η μεγάλη στιγμή. Λίγο πριν το τέλος του διαγωνιστικού κομματιού, η σέξι Ελένη Φουρέιρα που εκπροσωπεί την Κύπρο, ανεβαίνει στη σκηνή με το «Fuego».

Η Ελένη Φουρέιρα έρχεται να βάλει «φωτιά» στην φετινή Eurovision. Η εκπρόσωπος της Κύπρου και αγαπημένη τραγουδίστρια έχει ξεσηκώσει την Ευρώπη και θεωρείται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Καλή Επιτυχία Κύπρος!

Ιρλανδία – Together – Ryan O’Shaughnessy

Ο Ryan O’ Shaughnessy της Ιρλανδίας ήταν ανάμεσα στις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό, της Τρίτης.

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και πρώην ηθοποιός έχει γίνει ευρέως γνωστός από το «Βρετανία Έχεις Ταλέντο» όπου βρέθηκε στον τελικό.

Σήμερα μας τραγουδά το «Together», μια ρομαντική μπαλάντα, την οποία συνόδευσε με την κιθάρα του, ευελπιστώντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ολλανδία – Outlaw In Em – Waylon

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της country μουσικής Waylon εκπροσωπεί την Ολλανδία με το τραγούδι «Outlaw In Em».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στην Eurovision, καθώς το 2014 είχε εκπροσωπήσει την χώρα του με το συγκρότημα The Common Linnets, κατακτώντας την δεύτερη θέση, μετά την νικήτρια Conchita Wurst!

Ισραήλ – Toy – Netta

Και τώρα το μεγαλύτερο φαβορί της φετινής Eurovision, μετά την Ελένη Φουρέιρα. Η Netta με το τραγούδι «Toy» και την άκρως διασκεδαστική της εμφάνιση στη σκηνή του Altice Arena.

Ένα τραγούδι με ισχυρό φεμινιστικό μήνυμα, εναρμονισμένο στη δυναμική κινημάτων όπως τα #MeToo και #TimesUp, το οποίο έχει σπάσει ρεκόρ views στο Youtube.

Η Netta ξεσηκώνει το κοινό και να μας μυεί στην «τρέλα» της.

Ουγγαρία – Viszlát Nyár – AWS

Η Ουγγαρία εκπροσωπείται φέτος στην Eurovision από τους AWS με το τραγούδι «Viszlát nyá» μία σύνθεση των ίδιων και του Örs Siklósi.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε στον Β’ Ημιτελικό και κατάφερε να κερδίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η μουσική του group προσανατολίζεται στα είδη του μοντέρνου metal και post-hardcore.

Σουηδία – Dance You Off – Benjamin Ingrosso

Για ακόμη μια φορά η Σουηδία έρχεται με σκοπό μόνο τη νίκη! Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μερικές από τις πιο εξαιρετικές εμφανίσεις της Eurovision, με τον γοητευτικό Benjamin Ingrosso να θέλει να συνεχίσει την παράδοση.

Ο νεαρός τραγουδιστής και σταρ της τηλεόρασης μας τραγουδά το «Dance You Off» και μας ξεσηκώνει.

Μολδαβία – My Lucky Day – DoReDos

Με ελληνικό αέρα έρχονται στη σκηνή της Eurovision οι DoReDos από τη Μολδαβία με το τραγούδι «My Lucky Day». Τη χορογραφία τους έχει αναλάβει ο δικός μας Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ το κλιπ του τραγουδιού τους γυρίστηκε στη… Σαντορίνη.

Το συγκρότημα αποτελείται από 6 μέλη, τους: Marina Djundiet, Eugeniu Andrianov και Sergiu Mîța και με το τραγούδι τους «My Lucky Day» ευελπιστούν να κερδίσουν μία από τις πρώτες θέσεις.

Βουλγαρία – Bones – Equinox

Η Βουλγαρία, με το «Bones» των Equinox θεωρείται ένα ακόμη φαβορί και έχει καταφέρει να παίζει πολύ ψηλά στα στοιχήματα!

Το πενταμελές συγκρότημα περιλαμβάνει τους Βούλγαρους τραγουδιστές Zhana Bergendorff, Georgi Simeonov και Vlado Mihailov και τους Αμερικάνους τραγουδιστές Johnny Manuel και Trey Campbell.

Φινλανδία – Monsters – Saara Aalto

Η Saara Aalto αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και ταλαντούχες τραγουδίστριες της Φιλανδίας. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε όταν βγήκε δεύτερη στη 13η σεζόν του The X Factor UK και τότε ξεκίνησε η επιτυχημένη επαγγελματική της καριέρα στη μουσική σκηνή.

Η εκπρόσωπος της Φιλανδίας θα μας χαρίσει ένα μοναδικό υπερθέαμα, τραγουδώντας και χορεύοντας το τραγούδι «Monsters».

Αυστραλία – We Got Love – Jessica Mauboy

H Jessica Mauboy είναι ανερχόμενο αστέρι της pop/R&B μουσικής σκηνής της νέας γενιάς και έρχεται από την Αυστραλία να ξεσηκώσει την Ευρώπη με τον σέξι χορό της.

To 2006 συμμετείχε στο talent show Australian Idol τερματίζοντας στην 2η θέση, ενώ δύο βδομάδες αργότερα, η Mauboy υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Sony Music Australia. Η γλυκιά Jessica θα μας τραγουδήσει το «We Got Love»!

Δανία – Higher Ground – Rasmussen

Ο Rasmussen από την Δανία έρχονται 15 στη σκηνή με το τραγούδι «Higher Ground» και μία σκηνική παρουσία που θυμίζει… Vikings!

Το τραγούδι που εκπροσωπεί την Δανία γράφτηκε από τους δύο Σουηδούς τραγουδοποιούς Niclas Arn και Karl Eurén, οι οποίοι είχαν τα περισσότερα τραγούδια στο Σουηδικό Grand Prix Melodi, το Melodifestival όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Jonas Flodager Rasmussen – όπως είναι το πραγματικό του όνομα – είναι ο βασικός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Hair Metal Heröes αλλά έχει υπάρξει και ηθοποιός σε θρυλικά μιούζικαλ, στην Δανία.

Τσεχία – Lie to me – Mikolas Josef

Ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision είναι και ο Mikolas Josef που έβαλε στόχο να ξεσηκώσει το κοινό με το «Lie to me»!

Ο Mikolas Josef πήρε εύκολα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό από τον A’ Ημιτελικό, έχοντας μια εξαιρετική σκηνική παρουσία, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που έπαθε σε μία από τις πρόβες του. Ο 22χρονος Τσέχος καλλιτέχνης χτύπησε στην πλάτη κατά τη διάρκεια ακροβατικού στη πρώτη του πρόβα, με συνέπεια να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος, άλλαξε την χορογραφία του αν και ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να τον πτοεί και έτσι δίνει τον καλύτερο του εαυτό.

Γαλλία – Mercy – Madame Monsieur

Οι Madame Monsieur έρχονται για να συγκινήσουν. Το συγκρότημα που εκπροσωπεί τη Γαλλίαμε το τραγούδι «Mercy» αποτελείτε από τους Jean-Karl Lucas και Emilie Satt! Η Γαλλία ευελπιστεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – ύστερα από την 12η θέση που κέρδισε στην περσινή Eurovision – γι’ αυτό τον λόγο στέλνει τους επιτυχημένους Madame Monsieur στον φετινό Διαγωνισμό.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν δέκα χρόνια και η κοινή τους αγάπη για την μουσική οδήγησε στη συνεργασία τους. Το «Mercy» μιλάει για το προσφυγικό ζήτημα, με τους Emilie Satt και Jean-Karl Lucas να μας αφηγούνται μια αληθινή ιστορία: Η μικρή νιγηριανή Mercy γεννήθηκε εν πλω. Η μητέρα της την ονόμασε έτσι, λίγο πριν τους περισυλλέξει σκάφος της οργάνωσης SOS Μεσόγειος.

Αλβανία – Mall – Eugent Bushpepa

Ο Eugent Bushpepa ήρθε για να μείνει. Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας θεωρείται η πιο δυνατή αντρική φωνή του φετινού διαγωνισμού και βγαίνει στο stage εκπροσωπώντας την Αλβανία με το τραγούδι «Mall», το οποίο είναι γραμμένο σε αλβανικούς στίχους.

Ο Bushpepa μπήκε στο Top Channel το 2006 ως τραγουδιστής και από τότε αποτελεί μέρος της αλβανικής μουσικής σκηνής. Σιγά-σιγά έχει γίνει ένας από τους γνωστότερους τραγουδιστές στη χώρα του.

Γερμανία – You Let Me Walk Alone – Michael Schulte

Ο Michael Schulte, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας, μας διηγείται on stage την προσωπική του ιστορία για τον πατέρα του μέσω του τραγουδιού «You let me walk alone».

Ο γνωστός καλλιτέχνης της Γερμανίας που έχει δει τη συμμετοχή του να σκαρφαλώνει στον πίνακα στοιχημάτων έχασε τον πατέρα του, όταν ήταν μόλις 13 χρόνων και το τραγούδι του αναμένεται να συγκινήσει.

Σερβία – «Nova Deca» – Sanja Ilić & Balkanika

Το συγκρότημα Sanja Ilić & Balkanika αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή group της Σερβίας και φέτος εκπροσωπούν την χώρα τους στην Eurovision. Οι μουσικοί του παίζουν παλιά όργανα των βαλκανικών χωρών, τα οποία προσπαθούν να ταιριάξουν με την pop μοντέρνα μουσική. Το τραγούδι τους «Nova Deca» που σημαίνει «Νέα παιδιά».

Ηνωμένο Βασίλειο – Storm – SuRie

Απρόοπτο στη σκηνή με την SuRie… Ένας θεατής ανεβαίνει στη σκηνή και αιφνιδιάζει την τραγουδίστρια παίρνοντάς της το μικρόφωνο. Ευτυχώς η ασφάλεια επεμβαίνει άμεσα.

Η SuRie – το πραγματικό της όνομα είναι Susanna Marie – θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες ερμηνεύτριες της Μεγάλης Βρετανίας. Η 29χρονη τραγουδίστρια και συνθέτης γράφει μουσική από τα 12 της χρόνια, ενώ έχει εμφανιστεί και στο The Royal Albert Hall για χάρη του Πρίγκιπα Καρόλου. Η SuRie ερμηνεύει το «Storm» και περιμένει να κερδίσει την αγάπη του κοινού.

Πορτογαλία – O Jardim – Cláudia Pascoal

Η διοργανώτρια χώρα, Πορτογαλία φέρνει φέτος στη Eurovision την γλυκιά Cláudia Pascoal! Η 23χρονη τραγουδίστρια με τα ροζ μαλλιά έχει λάβει συμμετοχή τόσο στο The Voice όσο και στο X-Factor της Πορτογαλίας, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει. Η Claudia μας τραγουδά την indie pop μπαλάντα με τίτλο «O Jardim», το οποίο είναι αφιερωμένο στην γιαγιά της.

Νορβηγία – That’s How You Write a Song – Alexander Rybak

Ο γνώριμος μας Alexander Rybak επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision, εννέα χρόνια μετά από τη νίκη του στην Μόσχα! Ο νεαρός Νορβηγός τραγουδιστής είχε αναδειχθεί νικητής στην Eurovision του 2009, συγκεντρώνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία στην ιστορία του Διαγωνισμού, με το τραγούδι Fairytale.

Τώρα έρχεται ξανά να εκπροσωπήσει τη χώρα του με το χορευτικό τραγούδι «That’s How You Write a Song» και μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, πάντα μαζί με το… βιολί του!

Εσθονία – La Forza – Elina Nechayeva

Ένα ακόμη από τα μεγαλύτερα φαβορί της φετινής Eurovision θα ανέβει στη σκηνή, με σκοπό να μαγέψει για ακόμη μια φορά τους Ευρωπαίους. Η σοπράνο Elina Nechayeva από την Εσθονία με το τραγούδι «La Forza» εντυπωσίασε όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και το φόρεμα αξίας 65.000 ευρώ που φόρεσε.

Η συγκεκριμένη τουαλέτα δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην αποστολή, καθώς ο κρατικός φορέας ERR ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό για το φόρεμα της Elina. Κάπου εκεί άρχισε η όλη αναζήτηση χορηγών ώστε να καταφέρει η ρωσικής καταγωγής σοπράνο να έχει τη σκηνική παρουσία που χρειάζεται. Πάντως το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό!

Αυστρία – Nobody but you – Cesár Sampson

Ο Cesár Sampson κατάγεται από την Αυστρία και εκτός από ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης είναι και μοντέλο. Έχει συμμετάσχει ξανά στην Eurovision για τις ανάγκες της Βουλγαρίας, αλλά μόνο κάνοντας δεύτερη φωνή στους εκπροσώπους. Το «Nobody but you» είναι το τραγούδι που ερμηνεύει φέτος στο Altice Arena και αναμένεται να του δώσει μια καλή θέση στην τελική κατάταξη.

Λιθουανία – When we’re old – Ieva Zasimauskaitė

Η Ieva Zasimauskaitė από τη Λιθουανία ανεβαίνει στη σκηνή για να μαγέψει το κοινό με την μελωδική της φωνή και το τραγούδι «When we’re old». Είναι μόλις 24 χρόνων και εκτός από τραγουδίστρια είναι και μουσικός, μιας και της αρέσει να γράφει και τη δική της μουσική.

Μάλιστα, παρά το νεαρό της ηλικίας της είναι παντρεμένη εδώ και τρία χρόνια με προπονητή του μπάσκετ, που τυχαίνει να ήταν και πρώην μέλος συγκροτήματος.

Σλοβενία – Hvala, ne! – Lea Sirk

Μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις στην φετινή Eurovision, είναι αυτή της Lea Sirk που έρχεται από τη Σλοβενία για να βάλει «φωτιά» στη σκηνή με το τραγούδι της «Hvala, ne!» αλλά και τις σέξι χορεύτριες με τα see-through και τα κορμάκια τους.

Η 28χρονη τραγουδίστρια είχε συμμετάσχει στο περσινό Your Face Sounds Familiar της Σλοβενίας και είχε… μιμηθεί τον Salvador Sobral! H Lea είχε ξαναπροσπαθήσει να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό το 2009 και το 2010.

Ισπανία – Tu Cancion – Alfred and Amaia

Ο Alfred και η Amaia εκτός από εκπρόσωποι της Ισπανίας στην φετινή Eurovision αποτελούν και ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι! Οι δυο τους ανεβαίνουν στη σκηνή και ερμηνεύσουν την ρομαντική μπαλάντα «Tu Cancion» παίζοντας παράλληλα πιάνο. Στόχος τους είναι να κάνουν τους Ευρωπαίους να ξεχάσουν την περσινή τους συμμετοχή, η οποία κατέκτησε την 26η θέση.

Ουκρανία – Under the Ladder – Mélovin

Η αυλαία της φετινής Eurovision ανοίγει με την Ουκρανία και το τραγούδι «Under the Ladder» του Mélovin. Ο νεαρός καλλιτέχνης κέρδισε το X-Factor της Ουκρανίας, όταν ήταν μόλις 18 ετών, ενώ η μεγάλη του αγάπη – πέρα από την μουσική – είναι ο γάτος του, ο Citrus.Είχε προσπαθήσει να συμμετάσχει ξανά στον Διαγωνισμό της Eurovision αλλά το 2018 ήταν τελικά η τυχερή του χρονιά και στόχος του είναι να φέρει τη νίκη στην πατρίδα του.

Η σειρά εμφάνισης των 26 χωρών στον Τελικό της Eurovision 2018:

01. Ουκρανία

02. Ισπανία

03. Σλοβενία

04. Λιθουανία

05. Αυστρία

06. Εσθονία

07. Νορβηγία

08. Πορτογαλία

09. Ηνωμένο Βασίλειο

10. Σερβία

11. Γερμανία

12. Αλβανία

13. Γαλλία

14. Τσεχία

15. Δανία

16. Αυστραλία

17. Φινλανδία

18. Βουλγαρία

19. Μολδαβία

20. Σουηδία

21. Ουγγαρία

22. Ισραήλ

23. Ολλανδία

24. Ιρλανδία

25. Κύπρος

26. Ιταλία

Τι έδειχναν τα προγνωστικά

Η Ελένη Φουρέιρα με το «Fuego» ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και εδώ και αρκετές ημέρες πέρασε πρώτη και παραμενει φαβορί για την νίκη, εκτοπίζοντας την Ισραηλινή Netta και το «Toy» της που είναι ίσως ο μόνος αντίπαλός της.

Στην τρίτη θέση των bookmakers πάντως έχει πλασαριστεί ο Ιρλανδός Ryan O’Shaughnessy με το κομμάτι «Together», αλλά με αρκετή διαφορά από την πρώτη Φουρέιρα.

Η… Beyonce της Ευρώπης, όπως την αποκάλεσε το BBC, είναι έτοιμη να τα δώσει όλα και οι fans του θεσμού -και όχι μόνο- περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να την δουν να λικνίζεται στους ρυθμούς του πιο χορευτικού κομματιού της φετινής διοργάνωσης.

Ιδιαιτέρως ευνοϊκό πάντως θεωρείται και το γεγονός ότι εμφανίζεται προτελευταία, καθώς παραδοσιακά τα κομμάτια που ανεβαίνουν στη σκηνή προς το τέλος μένουν πιο εύκολα στη μνήμη των τηλεθεατών.

Θεατής ανέβηκε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο από την τραγουδίστρια!

Με απρόοπτα η εμφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη φετινή Eurovision. Η 29χρονη SuRie ανέβηκε να τραγουδήσει το Storm, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ανατρεπτικό θεατή που ανέβηκε στο stage και της άρπαξε το μικρόφωνο.

Τη στιγμή του περιστατικού η τραγουδίστρια αγχώθηκε και παραλίγο να πέσει, αλλά ευτυχώς η ασφάλεια επενέβη άμεσα και απέσυρε τον ενθουσιώδη θεατή από τη σκηνή.

Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της η SuRie – το πραγματικό της όνομα είναι Susanna Marie, ολοκλήρωσε την ερμηνεία της και χειροκροτήθηκε από το κοινό!

Πηγή: Tlife.gr