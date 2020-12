Click away: Πρεμιέρα για τα καταστήματα, κρας τεστ για κυβέρνηση και εμπόρους

Στον «πυρετό» του click away μπαίνουν από σήμερα Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου, έμποροι και καταναλωτές λόγω του δεύτερου lockdown και της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Η πρεμιέρα του click away είναι ένα κρίσιμο τεστ τόσο για τους εμπόρους όσο και και για την κυβέρνηση, καθώς στοίχημα είναι να μην πλημμυρίσουν από κόσμο οι μεγαλύτεροι εμπορικοί δρόμοι της χώρας μας όπως είναι η οδός Ερμού στο Σύνταγμα. «Αν δούμε ότι γεμίζει η Ερμού, θα την κόψουμε την παράδοση εκτός των καταστημάτων», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά τους, πάντως, οι έμποροι λίγο πριν από την πρεμιέρα του click away αντιδρούν απέναντι στο νέο μέτρο που θα τεθεί σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. «Επικρατεί κλίμα απογοήτευσης, αγωνίας και αγανάκτησης. Η παράταση του lockdown και η απώλεια εορταστικού τζίρου απειλεί άμεσα την αγορά και τις θέσεις εργασίας στα καταστήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί καταστηματάρχες δηλώνουν ότι δεν θα ανοίξουν. «Το click away θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων, γιατί μόνο το 17% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων έχει e-shop», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Παράγοντες της αγοράς, πάντως, εκτιμούν πως θα χαθούν 2,5 δισ. ευρώ από τα 3,5 δισ. ευρώ του περυσινού χριστουγεννιάτικου τζίρου ενώ φοβούνται μπαράζ λουκέτων και αύξηση της ανεργίας. Οπως αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του OPEN TV «Τώρα Ο,τι Συμβαίνει», ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, από τη Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα e-katanalotis για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop. «Εχουμε ετοιμάσει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τη μετεξέλιξη της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis. Ο καταναλωτής μπορεί μέσα από αυτή να δίνει τον κωδικό στην επιχείρηση για το προϊόν που έχει παραγγείλει τηλεφωνικά. Ο επιχειρηματίας μπαίνει με τη σειρά του στην πλατφόρμα, ταυτοποιείται η παραγγελία και γυρίζει το αποδεικτικό στον καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρεώνονται οι επιχειρήσεις με sms», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταμπουλίδης.

Οι κανόνες για το click away

Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που θα ανοίξουν με τη μέθοδο του click away και οι πελάτες που θα προσέρχονται σε αυτές καλούνται να τηρούν τους εξής κανόνες:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους με click away να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Η αναμονή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά και σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο.

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αποδεικτικό έγγραφο της αγοράς, έχοντας στείλει SMS με τον κωδικό 2.

Η παραλαβή θα γίνεται μόνο από την είσοδο του καταστήματος και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS. Η «ουρά» έξω από το κατάστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά άτομα, ενώ θα πρέπει να τηρείται μεταξύ των πελατών απόσταση δύο μέτρων.

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω μέτρα προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα και λουκέτα, ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις, σε περίπτωση παρουσίας κοινού εντός των καταστημάτων προβλέπεται πρόστιμο ύψους από 2.000 έως 50.000 ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημερολογιακές ημέρες.

Για τους καταναλωτές, σε περίπτωση παρουσίας εντός καταστήματος προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη επίδειξης εντύπου προαγοράς ή SMS του προμηθευτή προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Σημειώνεται ότι παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από όλους, εργαζομένους και καταναλωτές, εντός και εκτός καταστημάτων.

Πώς θα λειτουργεί το click away

Όπως εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης περιγράφοντας το click away αυτό θα λειτουργεί ως εξής:

Ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία του είτε μέσω του e-shop του καταστήματος οπότε και θα πληρώνει ηλεκτρονικά είτε μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας από το κατάστημα και πληρωμής με pos έξω από το κατάστημα με ασύρματο μηχάνημα.

Ο πελάτης πρέπει να έχει ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή αποστολής μηνύματος SMS που θα έχει επωνυμία επιχείρησης, το ΑΦΜ της, την επωνυμία του πελάτη και την ακριβή ώρα της παράδοσης-παραλαβής της παραγγελίας.

Θα επιτρέπεται μόνο ένα άτομο και όχι παρέες ή οικογένειες.